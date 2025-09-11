Série C 2025: veja a premiação e quanto cada clube faturou na competição
Chegando à fase final da competição, apenas oito equipes seguem vivas: Náutico, Ponte, Guarani, Brusque, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta
A Série C do Campeonato Brasileiro caminha para a sua reta final e, em 2025, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) destinou cerca de R$ 32 milhões em premiações ao longo de todas as fases da competição.
O montante foi dividido entre os 20 clubes participantes. Aqueles que avançaram para a segunda fase garantiram cotas maiores em relação às equipes que terminaram a campanha sem disputar os quadrangulares ou que acabaram rebaixadas.
O encerramento da Série C 2025 está previsto para o dia 26 de outubro.
Veja quanto cada clube faturou na Série C 2025
- ABC - R$ 1,4 milhão
- Anápolis - R$ 1,4 milhão
- Botafogo-PB - R$ 1,4 milhão
- Brusque - R$ 1,777 milhão
- Caxias - R$ 1,777 milhão
- Confiança - R$ 1,4 milhão
- CSA - R$ 1,4 milhão
- Figueirense - R$ 1,4 milhão
- Floresta - R$ 1,777 milhão
- Guarani - R$ 1,777 milhão
- Itabaiana - R$ 1,4 milhão
- Ituano - R$ 1,4 milhão
- Londrina - R$ 1,777 milhão
- Maringá - R$ 1,4 milhão
- Náutico - R$ 1,777 milhão
- Ponte Preta - R$ 1,777 milhão
- Retrô - R$ 1,4 milhão
- São Bernardo - R$ 1,777 milhão
- Tombense - R$ 1,4 milhão
- Ypiranga-RS - R$ 1,4 milhão
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja como foi o formato da competição
O regulamento da edição deste ano segue o mesmo do ano passado. Na 1ª fase, os 20 clubes se enfrentam em jogos apenas de ida, todos contra todos, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores classificados avançam para dois quadrangulares paralelos, conhecidos como quadrangulares do acesso.
Nessa etapa, as equipes jogam apenas dentro do seu grupo, em partidas de ida e volta, somando seis rodadas. Os dois melhores times de cada quadrangular garantem o acesso à Série B. Já os líderes de cada chave, ao fim das seis rodadas, disputam a final da Série C 2025.