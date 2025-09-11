Série B 2025: confira as chances de título, acesso e rebaixamento na competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nada está definido na Segundona. A parte de cima segue aberta, e o Z-4 continua pegando fogo, com o Papão lutando para sair da lanterna.

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 12 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 46 pontos, seguido de perto pelo Goiás, que soma 44. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira em um duelo direto pela liderança da rodada.

O G-4 é completado por Criciúma, na terceira colocação, e Chapecoense, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, América-MG, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4. A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Papão, por exemplo, tem apenas sete pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 26ª rodada da Série B.

Times com mais chances de serem campeões da Série B

Coritiba – 42,5% de chance de ser campeão da Série B 2025 Goiás – 20,4% de chance de ser campeão da Série B 2025 Criciúma – 18,7% de chance de ser campeão da Série B 2025 Chapecoense – 11,0% de chance de ser campeão da Série B 2025

Times com mais chances de conquistar o acesso

Coritiba – 89,8% de chance de acesso Goiás – 72,5% de chance de acesso Criciúma – 71,4% de chance de acesso Chapecoense – 59,0% de chance de acesso Athletico-PR – 18,1% de chance de acesso Remo – 18,0% de chance de acesso Cuiabá – 17,1% de chance de acesso Novorizontino – 12,5% de chance de acesso Avaí – 10,5% de chance de acesso Vila Nova – 9,9% de chance de acesso CRB – 9,1% de chance de acesso Operário-PR – 7,4% de chance de acesso

Times com mais chances de serem rebaixados