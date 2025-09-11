fechar
Serie B | Notícia

Série B 2025: confira as chances de título, acesso e rebaixamento na competição

Nada está definido na Segundona. A parte de cima segue aberta, e o Z-4 continua pegando fogo, com o Papão lutando para sair da lanterna.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/09/2025 às 17:13
Ta&ccedil;a da S&eacute;rie B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 12 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 46 pontos, seguido de perto pelo Goiás, que soma 44. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira em um duelo direto pela liderança da rodada.

O G-4 é completado por Criciúma, na terceira colocação, e Chapecoense, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, América-MG, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4. A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Papão, por exemplo, tem apenas sete pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 26ª rodada da Série B.

Times com mais chances de serem campeões da Série B

  1. Coritiba – 42,5% de chance de ser campeão da Série B 2025
  2. Goiás – 20,4% de chance de ser campeão da Série B 2025
  3. Criciúma – 18,7% de chance de ser campeão da Série B 2025
  4. Chapecoense – 11,0% de chance de ser campeão da Série B 2025

Times com mais chances de conquistar o acesso

  1. Coritiba – 89,8% de chance de acesso
  2. Goiás – 72,5% de chance de acesso
  3. Criciúma – 71,4% de chance de acesso
  4. Chapecoense – 59,0% de chance de acesso
  5. Athletico-PR – 18,1% de chance de acesso
  6. Remo – 18,0% de chance de acesso
  7. Cuiabá – 17,1% de chance de acesso
  8. Novorizontino – 12,5% de chance de acesso
  9. Avaí – 10,5% de chance de acesso
  10. Vila Nova – 9,9% de chance de acesso
  11. CRB – 9,1% de chance de acesso
  12. Operário-PR – 7,4% de chance de acesso

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Times com mais chances de serem rebaixados

  • Paysandu – 90,2% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Amazonas – 76,8% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Volta Redonda – 67,2% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • América-MG – 57,0% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Botafogo-SP – 38,5% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Athletic-MG – 28,5% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Ferroviária-SP – 17,1% de chance de rebaixamento na Série B 2025
  • Atlético-GO – 10,9% de chance de rebaixamento na Série B 2025

Leia também

ESPN comemora audiência absurda da Série B do Brasileirão
Campeonato Brasileiro Série B

ESPN comemora audiência absurda da Série B do Brasileirão
ESPN comemora audiência absurda da Série B do Brasileirão
Campeonato Brasileiro Série B

ESPN comemora audiência absurda da Série B do Brasileirão

Compartilhe

Tags