Série B 2025: confira as chances de título, acesso e rebaixamento na competição
Nada está definido na Segundona. A parte de cima segue aberta, e o Z-4 continua pegando fogo, com o Papão lutando para sair da lanterna.
A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 12 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 46 pontos, seguido de perto pelo Goiás, que soma 44. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira em um duelo direto pela liderança da rodada.
O G-4 é completado por Criciúma, na terceira colocação, e Chapecoense, logo atrás.
Na parte de baixo da tabela, América-MG, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4. A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Papão, por exemplo, tem apenas sete pontos a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 26ª rodada da Série B.
Times com mais chances de serem campeões da Série B
- Coritiba – 42,5% de chance de ser campeão da Série B 2025
- Goiás – 20,4% de chance de ser campeão da Série B 2025
- Criciúma – 18,7% de chance de ser campeão da Série B 2025
- Chapecoense – 11,0% de chance de ser campeão da Série B 2025
Times com mais chances de conquistar o acesso
- Coritiba – 89,8% de chance de acesso
- Goiás – 72,5% de chance de acesso
- Criciúma – 71,4% de chance de acesso
- Chapecoense – 59,0% de chance de acesso
- Athletico-PR – 18,1% de chance de acesso
- Remo – 18,0% de chance de acesso
- Cuiabá – 17,1% de chance de acesso
- Novorizontino – 12,5% de chance de acesso
- Avaí – 10,5% de chance de acesso
- Vila Nova – 9,9% de chance de acesso
- CRB – 9,1% de chance de acesso
- Operário-PR – 7,4% de chance de acesso
Times com mais chances de serem rebaixados
- Paysandu – 90,2% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Amazonas – 76,8% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Volta Redonda – 67,2% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- América-MG – 57,0% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Botafogo-SP – 38,5% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Athletic-MG – 28,5% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Ferroviária-SP – 17,1% de chance de rebaixamento na Série B 2025
- Atlético-GO – 10,9% de chance de rebaixamento na Série B 2025