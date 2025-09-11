fechar
Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Benfica segue 100% na Liga Portugal e tem Dedic suspenso; Santa Clara aposta nos brasileiros Gabriel Silva e Vinícius Lopes no ataque.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/09/2025 às 16:01
Imagem dos jogadores do Benfica se cumprimentado em jogo
Imagem dos jogadores do Benfica se cumprimentado em jogo - Isabel Cutileiro/Benfica

O Benfica enfrenta o Santa Clara nesta sexta-feira, 12 de setembro, às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 5ª rodada da Liga Portugal 2025/26.

Como chegam as equipes?

O Benfica segue com 100% de aproveitamento, mas ainda tem um jogo a menos. Dedic está suspenso, e António Silva deve atuar na lateral-direita. O time tem gols distribuídos entre seis jogadores, com Ivanovic como destaque no ataque.

O Santa Clara, com oito brasileiros no time titular, vem de vitória sobre o Estoril após um início ruim na Liga Portuguesa. Gabriel Silva deve formar dupla ofensiva com Vinícius Lopes.

Onde assistir ao vivo

  • ESPN
  • Disney+

Ficha de jogo

  • Data: sexta-feira, 12 de setembro de 2025
  • Horário: 16h15 (de Brasília)
  • Local: Estádio da Luz - Lisboa (POR)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Benfica

Samuel Soares; António Silva, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Aursnes, Barreiro e Schjelderup; Ivanovic (Pavlidis).

Santa Clara

Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venancio e Matheus Pereira; Lucas Soares, Pedro Ferreira, Serginho, MT e Victor; Gabriel Silva e Vinícius Lopes.

