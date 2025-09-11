Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Benfica segue 100% na Liga Portugal e tem Dedic suspenso; Santa Clara aposta nos brasileiros Gabriel Silva e Vinícius Lopes no ataque.
O Benfica enfrenta o Santa Clara nesta sexta-feira, 12 de setembro, às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 5ª rodada da Liga Portugal 2025/26.
Como chegam as equipes?
O Benfica segue com 100% de aproveitamento, mas ainda tem um jogo a menos. Dedic está suspenso, e António Silva deve atuar na lateral-direita. O time tem gols distribuídos entre seis jogadores, com Ivanovic como destaque no ataque.
O Santa Clara, com oito brasileiros no time titular, vem de vitória sobre o Estoril após um início ruim na Liga Portuguesa. Gabriel Silva deve formar dupla ofensiva com Vinícius Lopes.
Onde assistir ao vivo
- ESPN
- Disney+
Ficha de jogo
- Data: sexta-feira, 12 de setembro de 2025
- Horário: 16h15 (de Brasília)
- Local: Estádio da Luz - Lisboa (POR)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Benfica
Samuel Soares; António Silva, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Aursnes, Barreiro e Schjelderup; Ivanovic (Pavlidis).
Santa Clara
Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venancio e Matheus Pereira; Lucas Soares, Pedro Ferreira, Serginho, MT e Victor; Gabriel Silva e Vinícius Lopes.