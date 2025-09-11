Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Benfica segue 100% na Liga Portugal e tem Dedic suspenso; Santa Clara aposta nos brasileiros Gabriel Silva e Vinícius Lopes no ataque.

O Benfica enfrenta o Santa Clara nesta sexta-feira, 12 de setembro, às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 5ª rodada da Liga Portugal 2025/26.

Como chegam as equipes?

O Benfica segue com 100% de aproveitamento, mas ainda tem um jogo a menos. Dedic está suspenso, e António Silva deve atuar na lateral-direita. O time tem gols distribuídos entre seis jogadores, com Ivanovic como destaque no ataque.

O Santa Clara, com oito brasileiros no time titular, vem de vitória sobre o Estoril após um início ruim na Liga Portuguesa. Gabriel Silva deve formar dupla ofensiva com Vinícius Lopes.

Onde assistir ao vivo

ESPN

Disney+

Ficha de jogo

Data: sexta-feira, 12 de setembro de 2025

sexta-feira, 12 de setembro de 2025 Horário: 16h15 (de Brasília)

16h15 (de Brasília) Local: Estádio da Luz - Lisboa (POR)

Estádio da Luz - Lisboa (POR) Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Benfica

Samuel Soares; António Silva, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Aursnes, Barreiro e Schjelderup; Ivanovic (Pavlidis).

Santa Clara

Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venancio e Matheus Pereira; Lucas Soares, Pedro Ferreira, Serginho, MT e Victor; Gabriel Silva e Vinícius Lopes.