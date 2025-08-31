fechar
Champions League |

Champions League: Veja todos os jogos da Fase de Liga

Trinta e seis times disputam atual edição da maior competição de clubes do mundo; 1ª rodada será no dia 16 de setembro; veja confrontos

Por Victor Peixoto Publicado em 31/08/2025 às 16:00
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Estão definidos os confrontos da Fase de Liga da Uefa Champions League 2025/26

Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o novo modelo em substituição ao antigo formato dos grupos, a competição terá início no dia 16 de setembro.

Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.

Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote do sorteio realizado na última quinta-feira (28) e o mesmo como visitante.

Finalizada esta primeira fase, os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta, enquanto que do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga.

Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.

Veja todos os confrontos:

Todos os jogos da Fase de Liga da Champions League 2025/26

 

Pote 1

Bayern de Munique

  • Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)

Chelsea

  • Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)

Real Madrid

  • Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Olympique de Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)

Inter de Milão

  • Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora)

Borussia Dortmund

  • Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora)

Liverpool

  • Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Qarabag (casa) e Galatasaray (fora)

Barcelona

  • PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora)

Paris Saint-Germain

  • Bayern de Munique (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)

Manchester City

  • Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora)

Pote 2

Bayer Leverkusen

  • PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora)

Arsenal

  • Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)

Atalanta

  • Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)

Benfica

  • Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Bayer Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)

Club Brugge

  • Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)

Eintracht Frankfurt

  • Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)

Juventus

  • Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora)

Atlético de Madrid

  • Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora)

Villarreal

  • Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Bayer Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora)

Pote 3

Olympique de Marselha

  • Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora)

Tottenham

  • Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora)

Bodo/Glimt

  • Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora)

Sporting

  • PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)

Olympiacos

  • Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora)

Ajax

  • Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)

Slavia Praga

  • Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora)

PSV

  • Bayern de Munique (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora)

Napoli

  • Chelsea (casa), Manchester City (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora)

Pote 4

Athletic Bilbao

  • PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)

Qarabag

  • Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora)

Monaco

  • Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora)

Galatasaray

  • Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora)

Newcastle

  • Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Bayer Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)

Union Saint-Gilloise

  • Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora)

Pafos

  • Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)

Copenhague

  • Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora)

Kairat

  • Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa) e Copenhague (fora)

