Champions League: Veja todos os jogos da Fase de Liga
Trinta e seis times disputam atual edição da maior competição de clubes do mundo; 1ª rodada será no dia 16 de setembro; veja confrontos
Estão definidos os confrontos da Fase de Liga da Uefa Champions League 2025/26
Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o novo modelo em substituição ao antigo formato dos grupos, a competição terá início no dia 16 de setembro.
Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.
Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote do sorteio realizado na última quinta-feira (28) e o mesmo como visitante.
Finalizada esta primeira fase, os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta, enquanto que do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga.
Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.
Veja todos os confrontos:
Todos os jogos da Fase de Liga da Champions League 2025/26
Pote 1
Bayern de Munique
- Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)
Chelsea
- Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)
Real Madrid
- Manchester City (casa), Liverpool (fora), Juventus (casa), Benfica (fora), Olympique de Marselha (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)
Inter de Milão
- Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madrid (fora), Slavia Praga (casa), Ajax (fora), Kairat (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
Borussia Dortmund
- Inter de Milão (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Copenhague (fora)
Liverpool
- Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Qarabag (casa) e Galatasaray (fora)
Barcelona
- PSG (casa), Chelsea (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Copenhague (casa), Newcastle (fora)
Paris Saint-Germain
- Bayern de Munique (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Bayer Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)
Manchester City
- Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Monaco (fora)
Pote 2
Bayer Leverkusen
- PSG (casa), Manchester City (fora), Villarreal (casa), Benfica (fora), PSV (casa), Olympiacos (fora), Newcastle (casa) e Copenhague (fora)
Arsenal
- Bayern de Munique (casa), Inter de Milão (fora), Atlético de Madrid (casa), Club Brugge (fora), Olympiacos (casa), Slavia Praga (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Atalanta
- Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
Benfica
- Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Bayer Leverkusen (casa), Juventus (fora), Napoli (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
Club Brugge
- Barcelona (casa), Bayern de Munique (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Olympique de Marselha (casa), Sporting (fora), Monaco (casa), Kairat (fora)
Eintracht Frankfurt
- Liverpool (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Napoli (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
Juventus
- Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Sporting (casa), Bodo/Glimt (fora), Pafos (casa) e Monaco (fora)
Atlético de Madrid
- Inter de Milão (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Arsenal (fora), Bodo/Glimt (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Galatasaray (fora)
Villarreal
- Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Bayer Leverkusen (fora), Ajax (casa), Tottenham (fora), Copenhague (casa) e Pafos (fora)
Pote 3
Olympique de Marselha
- Liverpool (casa), Real Madrid (fora), Atalanta (casa), Club Brugge (fora), Ajax (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Union Saint-Gilloise (fora)
Tottenham
- Borussia Dortmund (casa), PSG (fora), Villarreal (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Slavia Praga (casa), Bodo/Glimt (fora), Copenhague (casa) e Monaco (fora)
Bodo/Glimt
- Manchester City (casa), Borussia Dortmund (fora), Juventus (casa), Atlético de Madrid (fora), Tottenham (casa), Slavia Praga (fora), Monaco (casa) e Galatasaray (fora)
Sporting
- PSG (casa), Bayern de Munique (fora), Club Brugge (casa), Juventus (fora), Olympique de Marselha (casa), Napoli (fora), Kairat (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Olympiacos
- Real Madrid (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Arsenal (fora), PSV (casa), Ajax (fora), Pafos (casa) e Kairat (fora)
Ajax
- Inter de Milão (casa), Chelsea (fora), Benfica (casa), Villarreal (fora), Olympiacos (casa), Olympique de Marselha (fora), Galatasaray (casa) e Qarabag (fora)
Slavia Praga
- Barcelona (casa), Inter de Milão (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Bodo/Glimt (casa), Tottenham (fora), Athletic Bilbao (casa) e Pafos (fora)
PSV
- Bayern de Munique (casa), Liverpool (fora), Atlético de Madrid (casa), Bayer Leverkusen (fora), Napoli (casa), Olympiacos (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Newcastle (fora)
Napoli
- Chelsea (casa), Manchester City (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Qarabag (casa), Copenhague (fora)
Pote 4
Athletic Bilbao
- PSG (casa), Borussia Dortmund (fora), Arsenal (casa), Atalanta (fora), Sporting (casa), Slavia Praga (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora)
Qarabag
- Chelsea (casa), Liverpool (fora), Eintracht Frankfurt (casa), Benfica (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Copenhague (casa) e Athletic Bilbao (fora)
Monaco
- Manchester City (casa), Real Madrid (fora), Juventus (casa), Club Brugge (fora), Tottenham (casa), Bodo/Glimt (fora), Galatasaray (casa) e Pafos (fora)
Galatasaray
- Liverpool (casa), Manchester City (fora), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (fora), Bodo/Glimt (casa), Ajax (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Monaco (fora)
Newcastle
- Barcelona (casa), PSG (fora), Benfica (casa), Bayer Leverkusen (fora), PSV (casa), Olympique de Marselha (fora), Athletic Bilbao (casa) e Union Saint-Gilloise (fora)
Union Saint-Gilloise
- Inter de Milão (casa), Bayern de Munique (fora), Atalanta (casa), Atlético de Madrid (fora), Olympique de Marselha (casa), PSV (fora), Newcastle (casa) e Galatasaray (fora)
Pafos
- Bayern de Munique (casa), Chelsea (fora), Villarreal (casa), Juventus (fora), Slavia Praga (casa), Olympiacos (fora), Monaco (casa) e Kairat (fora)
Copenhague
- Borussia Dortmund (casa), Barcelona (fora), Bayer Leverkusen (casa), Villarreal (fora), Napoli (casa), Tottenham (fora), Kairat (casa) e Qarabag (fora)
Kairat
- Real Madrid (casa), Inter de Milão (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Olympiacos (casa), Sporting (fora), Pafos (casa) e Copenhague (fora)