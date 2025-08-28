Tabela da Champions League: Veja data de todos os jogos
Trinta e seis times disputarão a próxima edição da maior competição de clubes do mundo. Sorteio acontece nesta quinta (27); 1ª rodada será em setembro
Vai começar a Uefa Champions League 2025/26! Nesta quinta-feira (27), às 13h, horário de Brasília acontece o sorteio da Fase de Liga os confrontos da Fase de Liga, que contará com 36 times.
Com o mesmo formato da temporada passada, quando foi implementado o modelo de "Fase de Liga" em detrimento dos grupos, o sorteio definirá os oito adversários de cada uma das equipes participantes.
Os times serão divididos em quatro potes (1, 2, 3, e 4) de 9 times cada e e cada time enfrentará um time de cada pote, incluindo o seu próprio, que garante enfrentamentos de grandes gigantes do futebol europeu.
O único bloqueio do sorteio são enfrentamentos entre equipes do mesmo país nesta Fase de Liga, portanto, não teremos confrontos como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x Manchester City.
Sorteio da Fase de Liga da Champions League 2025/26
O sorteio será realizado por um software, uma vez que, caso o sorteio fosse realizado via manual, com as tradicionais bolinhas, teríamos uma cerimônia que duraria entre 3 a 4 horas com a necessidade de serem confeccionadas 900 bolinhas.
Transmissão ao vivo
- TNT Sports, na tv fechada
- HBO Max, no streaming
Tabela de jogos
Os potes foram definidos pelo Coeficiente de Clubes da Uefa.
Pote 1
PSG
- Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic Bilbao
Real Madrid
- Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almany
Manchester City
- Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Young Boys, Galatasaray e Monaco
Bayern de Munique
- Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos
Liverpool
- Real Madrid, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag e Galatasaray
Inter de Milão
- Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Estrela Vermelha, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise
Chelsea
- Bayern de Munique, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
Borussia Dortmund
- Inter de Milão, Manchester City, Villarreal, Juventus, Young Boys, Tottenham, Athletic Bilbao e Copenhagen
Barcelona
- PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Copenhagen e Newcastle
Pote 2
Arsenal
- Bayern de Munique, Inter de Milão, Brugge, Olympiacos, Estrela Vermelha, Olympique de Marseille, Kairat Almaty e Athletic Bilbao
Bayer Leverkusen
Atlético de Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Club Brugge
Pote 3
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodø/Glimt
- Marseille
Pote 4
- Copenhague
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Formato de disputa
Todos os times disputarão uma única classificação e jogarão oito partidas.
Cada time jogará quatro vezes em casa e quatro vezes fora, sendo uma partida como mandante contra um time de cada pote e o mesmo como visitante.
Os oito primeiros colocado se classificam para as oitavas-de-final de forma direta!
Do 9° ao 24° disputarão a fase de Play-offs, com confrontos definidos pela classificação na Fase de Liga. Os classificados avançam e enfrentam os times das oitavas-de-final, definidos por sorteio, mas com mando de campo do jogo da volta favorável aos classificados de forma direta.
