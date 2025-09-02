Quando começa a Champions League 2025/26: confira datas e calendário dos jogos
A fase de grupos da Liga dos Campeões deste ano está prestes a começar, e já na primeira rodada teremos diversos grandes jogos e clássicos europeus
Com a fase de grupos já definida, a UEFA divulgou o calendário completo da Champions League 2025/26, que terá início no dia 16 de setembro.
O novo formato da competição promete grandes clássicos europeus, com duelos de gigantes como Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea e Barcelona x PSG.
A primeira rodada será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro. A última e decisiva rodada acontecerá em um único dia, com 18 jogos programados, enquanto as demais rodadas serão divididas em dois dias cada.
Quais são os jogos da fase de liga da Champions League?
1ª rodada
Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- Real Madrid x Olympique de Marseille
- Juventus x Borussia Dortmund
- Tottenham x Villarreal
- Athletic Bilbao x Arsenal
- Benfica x Qaraba
- PSV x Union Saint-Gilloise
Quarta-feira, 17 de setembro de 2025:
- Bayern de Munique x Chelsea
- Liverpool x Atlético de Madrid
- Paris Saint-Germain x Atalanta
- Ajax x Inter de Milão
- Olympiacos x Pafos
- Slavia Praha x Bodø/Glimt
Quinta-feira, 18 de setembro de 2025:
- Manchester City x Napoli
- Newcastle x Barcelona
- Frankfurt x Galatasaray
- Sporting x Kairat Almaty
- Brugge x Monaco
- Copenhagen x Bayer Leverkusen
2ª rodada
Terça-feira, 30 de setembro de 2025:
- Atlético de Madrid x Frankfurt
- Chelsea x Benfica
- Olympique de Marseille x Ajax
- Galatasaray x Liverpool
- Inter de Milão x Slavia Praha
- Atalanta x Brugge
- Bodø/Glimt x Tottenham
- Kairat Almaty x Real Madrid
- Pafos x Bayern de Munique
Quarta-feira, 1º de outubro de 2025:
- Barcelona x Paris Saint-Germain
- Monaco x Manchester City
- Arsenal x Olympiacos
- Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
- Villarreal x Juventus
- Napoli x Sporting
- Bayer Leverkusen x PSV
- Qaraba x Copenhagen
- Union Saint-Gilloise x Newcastle
3ª rodada
Terça-feira, 21 de outubro de 2025:
- Arsenal x Atlético de Madrid
- Newcastle x Benfica
- Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain
- Villarreal x Manchester City
- PSV x Napoli
- Barcelona x Olympiacos
- Copenhagen x Borussia Dortmund
- Union Saint-Gilloise x Inter de Milão
- Kairat Almaty x Pafos
Quarta-feira, 22 de outubro de 2025:
- Real Madrid x Juventus
- Chelsea x Ajax
- Frankfurt x Liverpool
- Bayern de Munique x Brugge
- Sporting x Olympique de Marseille
- Monaco x Tottenham
- Atalanta x Slavia Praha
- Athletic Bilbao x Qaraba
- Galatasaray x Bodø/Glimt
4ª rodada
Terça-feira, 4 de novembro de 2025:
- Liverpool x Real Madrid
- Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
- Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
- Juventus x Sporting
- Tottenham x Copenhagen
- Olympiacos x PSV
- Slavia Praha x Arsenal
- Napoli x Frankfurt
- Bodø/Glimt x Monaco
Quarta-feira, 5 de novembro de 2025:
- Manchester City x Borussia Dortmund
- Newcastle x Athletic Bilbao
- Ajax x Galatasaray
- Olympique de Marseille x Atalanta
- Benfica x Bayer Leverkusen
- Brugge x Barcelona
- Inter de Milão x Kairat Almaty
- Pafos x Villarreal
- Qaraba x Chelsea
5ª rodada
Terça-feira, 25 de novembro de 2025:
- Chelsea x Barcelona
- Borussia Dortmund x Villarreal
- Olympique de Marseille x Newcastle
- Ajax x Benfica
- Manchester City x Bayer Leverkusen
- Napoli x Qaraba
- Slavia Praha x Athletic Bilbao
- Bodø/Glimt x Juventus
- Galatasaray x Union Saint-Gilloise
Quarta-feira, 26 de novembro de 2025:
- Arsenal x Bayern de Munique
- Paris Saint-Germain x Tottenham
- Atlético de Madrid x Inter de Milão
- Liverpool x PSV
- Olympiacos x Real Madrid
- Sporting x Brugge
- Frankfurt x Atalanta
- Copenhagen x Kairat Almaty
- Pafos x Monaco
6ª rodada
Terça-feira, 9 de dezembro de 2025:
- Barcelona x Frankfurt
- Inter de Milão x Liverpool
- Bayern de Munique x Sporting
- Atalanta x Chelsea
- Tottenham x Slavia Praha
- Monaco x Galatasaray
- PSV x Atlético de Madrid
- Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille
- Kairat Almaty x Olympiacos
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025:
- Real Madrid x Manchester City
- Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain
- Bayer Leverkusen x Newcastle
- Borussia Dortmund x Bodø/Glimt
- Benfica x Napoli
- Brugge x Arsenal
- Juventus x Pafos
- Qaraba x Ajax
- Villarreal x Copenhagen
7ª rodada
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026:
- Real Madrid x Monaco
- Sporting x Paris Saint-Germain
- Tottenham x Borussia Dortmund
- Inter de Milão x Arsenal
- Villarreal x Ajax
- Bodø/Glimt x Manchester City
- Copenhagen x Napoli
- Olympiacos x Bayer Leverkusen
- Kairat Almaty x Brugge
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026:
- Juventus x Benfica
- Olympique de Marseille x Liverpool
- Chelsea x Pafos
- Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
- Newcastle x PSV
- Atalanta x Athletic Bilbao
- Galatasaray x Atlético de Madrid
- Slavia Praha x Barcelona
- Qaraba x Frankfurt
8ª rodada
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026:
- Benfica x Real Madrid
- Manchester City x Galatasaray
- Paris Saint-Germain x Newcastle
- Chelsea x Napoli
- Barcelona x Copenhagen
- Borussia Dortmund x Inter de Milão
- Arsenal x Kairat Almaty
- Monaco x Juventus
- Liverpool x Qaraba
- Bayer Leverkusen x Villarreal
- Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
- Ajax x Olympiacos
- Athletic Bilbao x Sporting
- Brugge x Olympique de Marseille
- Frankfurt x Tottenham
- Pafos x Slavia Praha
- PSV x Bayern de Munique
- Union Saint-Gilloise x Atalanta