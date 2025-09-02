fechar
Champions League | Notícia

Quando começa a Champions League 2025/26: confira datas e calendário dos jogos

A fase de grupos da Liga dos Campeões deste ano está prestes a começar, e já na primeira rodada teremos diversos grandes jogos e clássicos europeus

Por João Victor Tavares Publicado em 02/09/2025 às 16:06
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro
Champions League 2025/26 começa em 16 de setembro - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Com a fase de grupos já definida, a UEFA divulgou o calendário completo da Champions League 2025/26, que terá início no dia 16 de setembro.

O novo formato da competição promete grandes clássicos europeus, com duelos de gigantes como Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea e Barcelona x PSG.

A primeira rodada será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro. A última e decisiva rodada acontecerá em um único dia, com 18 jogos programados, enquanto as demais rodadas serão divididas em dois dias cada.

Quais são os jogos da fase de liga da Champions League?

1ª rodada

Terça-feira, 16 de setembro de 2025

  • Real Madrid x Olympique de Marseille
  • Juventus x Borussia Dortmund
  • Tottenham x Villarreal
  • Athletic Bilbao x Arsenal
  • Benfica x Qaraba
  • PSV x Union Saint-Gilloise

Quarta-feira, 17 de setembro de 2025:

  • Bayern de Munique x Chelsea
  • Liverpool x Atlético de Madrid
  • Paris Saint-Germain x Atalanta
  • Ajax x Inter de Milão
  • Olympiacos x Pafos
  • Slavia Praha x Bodø/Glimt

Quinta-feira, 18 de setembro de 2025:

  • Manchester City x Napoli
  • Newcastle x Barcelona
  • Frankfurt x Galatasaray
  • Sporting x Kairat Almaty
  • Brugge x Monaco
  • Copenhagen x Bayer Leverkusen

2ª rodada

Terça-feira, 30 de setembro de 2025:

  • Atlético de Madrid x Frankfurt
  • Chelsea x Benfica
  • Olympique de Marseille x Ajax
  • Galatasaray x Liverpool
  • Inter de Milão x Slavia Praha
  • Atalanta x Brugge
  • Bodø/Glimt x Tottenham
  • Kairat Almaty x Real Madrid
  • Pafos x Bayern de Munique

Quarta-feira, 1º de outubro de 2025:

  • Barcelona x Paris Saint-Germain
  • Monaco x Manchester City
  • Arsenal x Olympiacos
  • Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
  • Villarreal x Juventus
  • Napoli x Sporting
  • Bayer Leverkusen x PSV
  • Qaraba x Copenhagen
  • Union Saint-Gilloise x Newcastle

3ª rodada

Terça-feira, 21 de outubro de 2025:

  • Arsenal x Atlético de Madrid
  • Newcastle x Benfica
  • Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain
  • Villarreal x Manchester City
  • PSV x Napoli
  • Barcelona x Olympiacos
  • Copenhagen x Borussia Dortmund
  • Union Saint-Gilloise x Inter de Milão
  • Kairat Almaty x Pafos

Quarta-feira, 22 de outubro de 2025:

  • Real Madrid x Juventus
  • Chelsea x Ajax
  • Frankfurt x Liverpool
  • Bayern de Munique x Brugge
  • Sporting x Olympique de Marseille
  • Monaco x Tottenham
  • Atalanta x Slavia Praha
  • Athletic Bilbao x Qaraba
  • Galatasaray x Bodø/Glimt

4ª rodada

Terça-feira, 4 de novembro de 2025:

  • Liverpool x Real Madrid
  • Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
  • Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
  • Juventus x Sporting
  • Tottenham x Copenhagen
  • Olympiacos x PSV
  • Slavia Praha x Arsenal
  • Napoli x Frankfurt
  • Bodø/Glimt x Monaco

Quarta-feira, 5 de novembro de 2025:

  • Manchester City x Borussia Dortmund
  • Newcastle x Athletic Bilbao
  • Ajax x Galatasaray
  • Olympique de Marseille x Atalanta
  • Benfica x Bayer Leverkusen
  • Brugge x Barcelona
  • Inter de Milão x Kairat Almaty
  • Pafos x Villarreal
  • Qaraba x Chelsea

5ª rodada

Terça-feira, 25 de novembro de 2025:

  • Chelsea x Barcelona
  • Borussia Dortmund x Villarreal
  • Olympique de Marseille x Newcastle
  • Ajax x Benfica
  • Manchester City x Bayer Leverkusen
  • Napoli x Qaraba
  • Slavia Praha x Athletic Bilbao
  • Bodø/Glimt x Juventus
  • Galatasaray x Union Saint-Gilloise

Quarta-feira, 26 de novembro de 2025:

  • Arsenal x Bayern de Munique
  • Paris Saint-Germain x Tottenham
  • Atlético de Madrid x Inter de Milão
  • Liverpool x PSV
  • Olympiacos x Real Madrid
  • Sporting x Brugge
  • Frankfurt x Atalanta
  • Copenhagen x Kairat Almaty
  • Pafos x Monaco

6ª rodada

Terça-feira, 9 de dezembro de 2025:

  • Barcelona x Frankfurt
  • Inter de Milão x Liverpool
  • Bayern de Munique x Sporting
  • Atalanta x Chelsea
  • Tottenham x Slavia Praha
  • Monaco x Galatasaray
  • PSV x Atlético de Madrid
  • Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille
  • Kairat Almaty x Olympiacos

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025:

  • Real Madrid x Manchester City
  • Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain
  • Bayer Leverkusen x Newcastle
  • Borussia Dortmund x Bodø/Glimt
  • Benfica x Napoli
  • Brugge x Arsenal
  • Juventus x Pafos
  • Qaraba x Ajax
  • Villarreal x Copenhagen

7ª rodada

Terça-feira, 20 de janeiro de 2026:

  • Real Madrid x Monaco
  • Sporting x Paris Saint-Germain
  • Tottenham x Borussia Dortmund
  • Inter de Milão x Arsenal
  • Villarreal x Ajax
  • Bodø/Glimt x Manchester City
  • Copenhagen x Napoli
  • Olympiacos x Bayer Leverkusen
  • Kairat Almaty x Brugge

Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026:

  • Juventus x Benfica
  • Olympique de Marseille x Liverpool
  • Chelsea x Pafos
  • Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
  • Newcastle x PSV
  • Atalanta x Athletic Bilbao
  • Galatasaray x Atlético de Madrid
  • Slavia Praha x Barcelona
  • Qaraba x Frankfurt

8ª rodada

Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026:

  • Benfica x Real Madrid
  • Manchester City x Galatasaray
  • Paris Saint-Germain x Newcastle
  • Chelsea x Napoli
  • Barcelona x Copenhagen
  • Borussia Dortmund x Inter de Milão
  • Arsenal x Kairat Almaty
  • Monaco x Juventus
  • Liverpool x Qaraba
  • Bayer Leverkusen x Villarreal
  • Atlético de Madrid x Bodø/Glimt
  • Ajax x Olympiacos
  • Athletic Bilbao x Sporting
  • Brugge x Olympique de Marseille
  • Frankfurt x Tottenham
  • Pafos x Slavia Praha
  • PSV x Bayern de Munique
  • Union Saint-Gilloise x Atalanta

