Champions League | Notícia
Manchester City na Champions League: confira os adversários, datas e confrontos
Os Citizens terão seus adversários definidos nesta quinta-feira (28), no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26, em Mônaco
O sorteio da fase de liga da Champions League acontece nesta quinta-feira (28). A partir das 13h (horário de Brasília), o Manchester City conhecerá seus adversários na primeira etapa da competição.
O evento será realizado em Mônaco e definirá os oito rivais do time inglês, que está no Pote 1 ao lado de Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.
Adversários do Manchester City na Champions League
- Borussia Dortmund (casa)
- Real Madrid (fora)
- Bayer 04 Leverkusen (casa)
- Villarreal (fora)
- Napoli (casa)
- Bodo/Glimt (fora)
- Galatasaray (casa)
- Mônaco (fora)
Equipes classificadas
- Paris Saint-Germain (FRA)
- Tottenham Hotspur (ENG)
- Liverpool (ENG)
- Arsenal (ENG)
- Manchester City (ENG)
- Chelsea (ENG)
- Newcastle United (ENG)
- Napoli (ITA)
- Inter Milan (ITA)
- Atalanta (ITA)
- Juventus (ITA)
- Barcelona (ESP)
- Real Madrid (ESP)
- Atlético Madrid (ESP)
- Athletic Club (ESP)
- Villarreal (ESP)
- Bayern München (GER)
- Bayer Leverkusen (GER)
- Eintracht Frankfurt (GER)
- Borussia Dortmund (GER)
- Marseille (FRA)
- Monaco (FRA)
- PSV Eindhoven (NED)
- Ajax (NED)
- Sporting CP (POR)
- Union Saint-Gilloise (BEL)
- Galatasaray (TUR)
- Slavia Praha (CZE)
- Olympiacos (GRE)
- Kairat (UZB)
- Pafos (CHI)
- Bodo/Glimt (NOR)
- Qarabag (AZE)
- Club Brugge (BEL)
- Benfica (POR)
- Copenhague (DIN)
Leia Também
Calendário da Champions League 2025/26
Entre 2025 e 2026
- Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026
2026
- Play-offs: 17 fevereiro (ida); 25 de fevereiro (volta)
- Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)
- Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)
- Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)
- Final (Arena Puskás em Budapeste, na Hungria): 30 de maio