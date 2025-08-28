fechar
Champions League | Notícia

Manchester City na Champions League: confira os adversários, datas e confrontos

Os Citizens terão seus adversários definidos nesta quinta-feira (28), no sorteio da fase de liga da Champions League 2025/26, em Mônaco

Por João Victor Tavares Publicado em 28/08/2025 às 13:10 | Atualizado em 28/08/2025 às 13:48
Pep Guardiola, treinador do Manchester City
Pep Guardiola, treinador do Manchester City - Manchester City / Reprodução

O sorteio da fase de liga da Champions League acontece nesta quinta-feira (28). A partir das 13h (horário de Brasília), o Manchester City conhecerá seus adversários na primeira etapa da competição.

O evento será realizado em Mônaco e definirá os oito rivais do time inglês, que está no Pote 1 ao lado de Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

Adversários do Manchester City na Champions League

  • Borussia Dortmund (casa)
  • Real Madrid (fora)
  • Bayer 04 Leverkusen (casa)
  • Villarreal (fora)
  • Napoli (casa)
  • Bodo/Glimt (fora)
  • Galatasaray (casa)
  • Mônaco (fora)

Equipes classificadas

  • Paris Saint-Germain (FRA)
  • Tottenham Hotspur (ENG)
  • Liverpool (ENG)
  • Arsenal (ENG)
  • Manchester City (ENG)
  • Chelsea (ENG)
  • Newcastle United (ENG)
  • Napoli (ITA)
  • Inter Milan (ITA)
  • Atalanta (ITA)
  • Juventus (ITA)
  • Barcelona (ESP)
  • Real Madrid (ESP)
  • Atlético Madrid (ESP)
  • Athletic Club (ESP)
  • Villarreal (ESP)
  • Bayern München (GER)
  • Bayer Leverkusen (GER)
  • Eintracht Frankfurt (GER)
  • Borussia Dortmund (GER)
  • Marseille (FRA)
  • Monaco (FRA)
  • PSV Eindhoven (NED)
  • Ajax (NED)
  • Sporting CP (POR)
  • Union Saint-Gilloise (BEL)
  • Galatasaray (TUR)
  • Slavia Praha (CZE)
  • Olympiacos (GRE)
  • Kairat (UZB)
  • Pafos (CHI)
  • Bodo/Glimt (NOR)
  • Qarabag (AZE)
  • Club Brugge (BEL)
  • Benfica (POR)
  • Copenhague (DIN)

Calendário da Champions League 2025/26

Entre 2025 e 2026

  • Fase de Liga: De 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026

2026

  • Play-offs: 17 fevereiro  (ida); 25 de fevereiro (volta)
  • Oitavas-de-final: 10 de março (ida); 18 de de março (volta)
  • Quartas-de-final: 7 de abril (ida); 15 de abril (volta)
  • Semifinal: 26 de abril (ida); 6 de maio (volta)
  • Final (Arena Puskás em Budapeste, na Hungria): 30 de maio

