Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do Barcelona na fase de liga
Time catalão é considerado um dos favoritos ao título da competição e aguarda definição de seus adversários. Sorteio será realizado nesta quinta (28)
O Barcelona irá conhecer seus adversários na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. O sorteio será realizado nesta quinta-feira (28), a partir das 13h00, no horário de Brasília,
O sorteio será realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco e definirá os oito rivais do time catalão na etapa inicial da competição.
Assim como na temporada anterior, a Champions League não terá fase de grupos. Os 36 times da competição disputarão uma liga única de classificação, com oito jogos para cada um: quatro em casa e quatro fora. O Barcelona enfrentará duas equipes de cada pote.
Regras do sorteio da Liga dos Campeões
O computador responsável pelo sorteio define automaticamente os rivais de cada clube. Entre as regras:
- Times do mesmo país não se enfrentam nesta fase;
- Um clube não pode enfrentar dois adversários do mesmo país.
Ou seja, o Barcelona não poderá encarar outras equipes espanholas, como Real Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid. Ou encarar de cara três clubes de outro país.
Chaveamento da Liga dos Campeões
Ao final da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputa os playoffs por mais oito vagas, em confrontos de ida e volta. Já do 25º ao 36º lugar, a eliminação é imediata.
O mata-mata segue em partidas de ida e volta, sem critério de gol fora de casa. Persistindo o empate, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.