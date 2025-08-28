UEFA anuncia novo horário da decisão da Liga dos Campeões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Decisão da próxima edição da competição continental irá ocorrer no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria

Logo antes do sorteio da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou uma mudança importante no cronograma da decisão da competição.

A partir da atual temporada, o torneio continuará sendo decidido em um sábado, mas com horário diferente.

As próximas decisões da Liga dos Campeões irão acontecer às 13h00 (Horário de Brasília), três horas mais cedo em relação ao horário habitual.

Segundo o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, a mudança foi tomada para facilitar a logística dos torcedores.

Na última temporada, as celebrações do título do PSG, em Munique, encerraram após a meia-noite (horário local), o que causou transtornos para torcedores que dependiam do transporte público.

Para a UEFA, a decisão também trará benefícios às cidades-sede, que poderão se beneficiar economicamente da celebração dos torcedores.

"O novo horário do pontapé inicial tornará o jogo ainda mais acessível, inclusivo e impactante para todos os envolvidos.

Enquanto o pontapé inicial às 21h é adequado para jogos no meio da semana, um pontapé inicial mais cedo em um sábado para a final significa um término mais cedo -- independentemente da prorrogação ou dos pênaltis.

Isso oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares", declarou Ceferin.

Torcedores comemoram decisão

A Football Supporters Europe, entidade que representa os torcedores europeus, celebrou a decisão da UEFA, por meio de comunicado oficial.

"Um início mais cedo torna as viagens de um dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem a ocasião sem se preocupar com a logística noturna", destacou.

Quando será a próxima final da Liga dos Campeões?

A final da próxima Liga dos Campeões, já com novo horário, será realizada no dia 30 de maio de 2026 (sábado), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Pela primeira vez na história, o estádio recebe a decisão da competição europeia.

Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões

Inglaterra

Arsenal

Chelsea

Tottenham

Liverpool

Manchester City

Newcastle

Espanha

Atlético de Madrid

Real Madrid

Barcelona

Athletic Bilbao

Villarreal

Itália

Inter de Milão

Napoli

Atalanta

Juventus

Alemanha

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

França

PSG

Olympique de Marseille

Monaco

Holanda

Ajax

PSV

Portugal

Sporting

Benfica

Bélgica

Union St. Gilloise

Club Brugge

Chéquia

Slavia Praga

Cazaquistão

Kairat Almaty

Grécia

Olympiacos

Chipre

Pafos

Noruega

Bodo/Glimt

Turquia

Galatasaray



Azerbaijão

Qarabag

Dinamarca