UEFA anuncia novo horário da decisão da Liga dos Campeões
Decisão da próxima edição da competição continental irá ocorrer no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria
Logo antes do sorteio da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou uma mudança importante no cronograma da decisão da competição.
A partir da atual temporada, o torneio continuará sendo decidido em um sábado, mas com horário diferente.
As próximas decisões da Liga dos Campeões irão acontecer às 13h00 (Horário de Brasília), três horas mais cedo em relação ao horário habitual.
Segundo o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, a mudança foi tomada para facilitar a logística dos torcedores.
Na última temporada, as celebrações do título do PSG, em Munique, encerraram após a meia-noite (horário local), o que causou transtornos para torcedores que dependiam do transporte público.
Para a UEFA, a decisão também trará benefícios às cidades-sede, que poderão se beneficiar economicamente da celebração dos torcedores.
"O novo horário do pontapé inicial tornará o jogo ainda mais acessível, inclusivo e impactante para todos os envolvidos.
Enquanto o pontapé inicial às 21h é adequado para jogos no meio da semana, um pontapé inicial mais cedo em um sábado para a final significa um término mais cedo -- independentemente da prorrogação ou dos pênaltis.
Isso oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares", declarou Ceferin.
Torcedores comemoram decisão
A Football Supporters Europe, entidade que representa os torcedores europeus, celebrou a decisão da UEFA, por meio de comunicado oficial.
"Um início mais cedo torna as viagens de um dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem a ocasião sem se preocupar com a logística noturna", destacou.
Quando será a próxima final da Liga dos Campeões?
A final da próxima Liga dos Campeões, já com novo horário, será realizada no dia 30 de maio de 2026 (sábado), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Pela primeira vez na história, o estádio recebe a decisão da competição europeia.
Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões
Inglaterra
- Arsenal
- Chelsea
- Tottenham
- Liverpool
- Manchester City
- Newcastle
Espanha
- Atlético de Madrid
- Real Madrid
- Barcelona
- Athletic Bilbao
- Villarreal
Itália
- Inter de Milão
- Napoli
- Atalanta
- Juventus
Alemanha
- Bayern de Munique
- Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
França
- PSG
- Olympique de Marseille
- Monaco
Holanda
- Ajax
- PSV
Portugal
- Sporting
- Benfica
Bélgica
- Union St. Gilloise
- Club Brugge
Chéquia
- Slavia Praga
Cazaquistão
- Kairat Almaty
Grécia
- Olympiacos
Chipre
- Pafos
Noruega
- Bodo/Glimt
Turquia
- Galatasaray
Azerbaijão
- Qarabag
Dinamarca
- Copenhagen