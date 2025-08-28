fechar
Champions League | Notícia

UEFA anuncia novo horário da decisão da Liga dos Campeões

Decisão da próxima edição da competição continental irá ocorrer no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/08/2025 às 12:07 | Atualizado em 28/08/2025 às 12:14
Troféu da Liga dos Campeões
Troféu da Liga dos Campeões - Reprodução/ UEFA

Logo antes do sorteio da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou uma mudança importante no cronograma da decisão da competição.

A partir da atual temporada, o torneio continuará sendo decidido em um sábado, mas com horário diferente.

As próximas decisões da Liga dos Campeões irão acontecer às 13h00 (Horário de Brasília), três horas mais cedo em relação ao horário habitual.

Segundo o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, a mudança foi tomada para facilitar a logística dos torcedores.

Na última temporada, as celebrações do título do PSG, em Munique, encerraram após a meia-noite (horário local), o que causou transtornos para torcedores que dependiam do transporte público.

Para a UEFA, a decisão também trará benefícios às cidades-sede, que poderão se beneficiar economicamente da celebração dos torcedores.

"O novo horário do pontapé inicial tornará o jogo ainda mais acessível, inclusivo e impactante para todos os envolvidos.

Enquanto o pontapé inicial às 21h é adequado para jogos no meio da semana, um pontapé inicial mais cedo em um sábado para a final significa um término mais cedo -- independentemente da prorrogação ou dos pênaltis.

Isso oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares", declarou Ceferin.

Torcedores comemoram decisão

A Football Supporters Europe, entidade que representa os torcedores europeus, celebrou a decisão da UEFA, por meio de comunicado oficial.

"Um início mais cedo torna as viagens de um dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem a ocasião sem se preocupar com a logística noturna", destacou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quando será a próxima final da Liga dos Campeões?

A final da próxima Liga dos Campeões, já com novo horário, será realizada no dia 30 de maio de 2026 (sábado), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Pela primeira vez na história, o estádio recebe a decisão da competição europeia.

Confira todos os times classificados para a Liga dos Campeões

Inglaterra

  • Arsenal
  • Chelsea
  • Tottenham
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Newcastle

Espanha

  • Atlético de Madrid
  • Real Madrid
  • Barcelona
  • Athletic Bilbao
  • Villarreal

Itália

  • Inter de Milão
  • Napoli
  • Atalanta
  • Juventus

Alemanha

  • Bayern de Munique
  • Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen
  • Eintracht Frankfurt

França

  • PSG
  • Olympique de Marseille
  • Monaco

Holanda

  • Ajax
  • PSV

Portugal

  • Sporting
  • Benfica

Bélgica

  • Union St. Gilloise
  • Club Brugge

Chéquia

  • Slavia Praga

Cazaquistão

  • Kairat Almaty

Grécia

  • Olympiacos

Chipre

  • Pafos

Noruega

  • Bodo/Glimt

Turquia

  • Galatasaray

Azerbaijão

  • Qarabag

Dinamarca

  • Copenhagen

Leia também

Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga
Liga dos Campeões

Liga dos Campeões: veja todos os clubes classificados à fase de liga
Liga dos Campeões: confira formato, data de início e local da final
Liga dos Campeões

Liga dos Campeões: confira formato, data de início e local da final

Compartilhe

Tags