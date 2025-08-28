fechar
Champions League | Notícia

Sorteio da Champions League: Confira os jogos do Liverpool na Fase de Liga

Campeão da Premier League, Reds terão duelos complicados na primeira fase da Champions; veja tabela completa e data dos jogos da Fase de Liga

Por Victor Peixoto Publicado em 28/08/2025 às 14:11
Tabela do Liverpool na Fase de Liga da Champions
Tabela do Liverpool na Fase de Liga da Champions - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Estão definidos os adversários do Liverpool na Champions League 2025/26.

Atual campeão da Premier League e seis vezes campeão, os Reds estavam no Pote 1 do sorteio e terá pela frente algozes recentes, casos da dupla espanhola Real Madrid Atlético de Madrid, além da atual vice-campeão Inter de Milão.

Além disso, terá jogos complicados fora de casa contra Eintracht FrankfurtGalatasaray.

Veja tabela completa:

Tabela dos jogos do Liverpool na Champions Leagues

Adversários

  • Pote 1: Real Madrid (Casa); Inter de Milão (Fora)
  • Pote 2: Atlético de Madrid (Casa); Eintracht Frankfurt (Fora)
  • Pote 3: PSV (Casa); Marseille (Fora)
  • Pote 4: Qarabag (Casa) e Galatasaray (Fora)

Datas dos jogos

A tabela detalhada ainda será divulgada pela Uefa; veja as datas base:

  • 1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025
  • 2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
  • 3ª rodada: 21 e 22 de outubro de 2025
  • 4ª rodada: 4 e 5 de novembro de 2025
  • 5ª rodada: 25 e 26 de novembro de 2025
  • 6ª rodada: 9 e 10 de dezembro de 2025
  • 7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026
  • 8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

