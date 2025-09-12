Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Verdão segue na briga pelo topo com possível volta de Veiga, enquanto o Inter tenta embalar após vencer o Fortaleza em casa.
Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Como chegam as equipes?
Palmeiras
Terceiro colocado com 43 pontos, vem de empate no Dérbi e segue na briga pela ponta. Abel pode ter Raphael Veiga de volta, além dos selecionáveis.
Internacional
Décimo colocado com 27 pontos, venceu o Fortaleza após duas derrotas seguidas. Bernabei está suspenso e Mercado é dúvida por lesão.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Palmeiras e Internacional terá transmissão de SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: 13/09/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Rodada: 23ª
- Onde assistir: SporTV e Premiere.
Prováveis escalações
Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Internacional
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.