Transmissão Palmeiras x Internacional ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Verdão busca manter a sequência invicta e encostar no líder Flamengo, enquanto o Internacional tenta reação rumo à Libertadores.
Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Palmeiras x Internacional terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 13/09/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Rodada: 23ª
- Onde assistir: SporTV e Premiere.
Prováveis escalações
Palmeiras
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Internacional
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.