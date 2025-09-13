fechar
Transmissão Palmeiras x Internacional ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Verdão busca manter a sequência invicta e encostar no líder Flamengo, enquanto o Internacional tenta reação rumo à Libertadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/09/2025 às 16:30
Jogadores do Internacional celebram gol de Alan Patrick
Jogadores do Internacional celebram gol de Alan Patrick - Ricardo Duarte/Internacional

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), em jogo válido 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Palmeiras x Internacional terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e poderá ser acompanhada online pelo Globoplay, mas não será gratuita. Confira os valores abaixo:

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 13/09/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 23ª
  • Onde assistir: SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Internacional

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

