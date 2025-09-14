Brasil vence a China em estreia do Mundial de Vôlei
A seleção brasileira enfrentou a China, pela estreia do Mundial de Vôlei, com grande estilo e segue em busca de mais vitórias para tentar o Ouro
Neste domingo (14), a seleção brasileira masculina de vôlei entrou em quadra para enfrentar a China, pelo Mundial de Vôlei. A amarelinha estreou em grande estilo e venceu os chineses por 3 sets a 1.
O Brasil, com sete medalhas no total, é o terceiro maior campeão da história do Mundial. A equipe conquistou três ouros (2002, 2006 e 2010), três pratas e um bronze.
O país está atrás apenas da Rússia e da Itália, que têm seis e quatro títulos, respectivamente. Embora tenha se mantido no pódio nos últimos 23 anos, o Brasil não vence o torneio desde 2010.
A seleção brasileira está no Grupo H, junto com China, Sérvia e República Tcheca. O campeonato, que acontece nas Filipinas entre os dias 12 e 28 de setembro, conta com 32 países divididos em oito grupos.