Volei | Notícia

Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 em Belém: datas, local e brasileiros já confirmados

Belém recebe o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, com oito equipes, incluindo três brasileiras, na Arena Guilherme Paraense.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/09/2025 às 15:59
Imagem dos jogadores do Praia Clube na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Praia Clube na Superliga Masculina - Bruno Cunha/Praia Clube

A cidade de Belém, no Pará, será a anfitriã do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, marcado para ocorrer entre os dias 15 e 21 de dezembro.

O torneio contará com a participação de oito times e será disputado na Arena Guilherme Paraense, popularmente conhecida como Mangueirinho, que comporta cerca de 12 mil torcedores.

Com isso, o Brasil sediará o campeonato pela quarta vez em cinco anos. Anteriormente, Betim recebeu as edições de 2021 e 2022, enquanto Uberlândia foi palco da competição em 2024. A última vez que o país sediou o torneio fora de Minas Gerais foi em São Paulo, em 1990.

Até o momento, três clubes brasileiros já garantiram presença: Campinas, representando o país-sede; Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano; e Praia Clube, vice-campeão sul-americano. Os demais participantes serão confirmados pela FIVB até novembro, com representantes de Europa, Ásia e África.

O formato da disputa prevê a divisão das equipes em dois grupos de quatro times, jogando em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, e os vencedores brigam pelo título, enquanto os derrotados disputam a decisão do terceiro lugar.

Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025: como é a distribuição de vagas?

  • Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) - 2 vagas (campeão e vice do Sul-Americano de Clubes)
  • Confederação Asiática de Voleibol (AVC) - 2 vagas (campeão e vice da Champions League Asiática)
  • Confederação Europeia de Voleibol (CEV) - 2 vagas (campeão e vice da Champions League Europeia)
  • Confederação Africana de Voleibol (CAVB) - 1 vaga (campeão do Africano de Clubes)
  • País-sede - 1 vaga

Ficha da competição

  • Datas: 15 a 21 de dezembro
  • Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém (PA)
  • Times brasileiros confirmados: Campinas, Cruzeiro e Praia Clube

