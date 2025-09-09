Brasil x China no Mundial de Volêi Masculino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
A Seleção busca o quarto título mundial; se conquistar, iguala a Itália como 2ª maior campeã da história, atrás apenas da Rússia, com seis.
Começa nesta semana o Mundial Masculino de Vôlei, que será disputado entre os dias 12 e 28 de setembro, nas Filipinas. A competição reunirá as 32 melhores seleções do planeta, todas em busca do título de campeã mundial.
O Brasil estreia neste domingo (14), às 10h (de Brasília), contra a China, em sua primeira partida na fase de grupos.
A Seleção Brasileira sonha com o quarto título mundial da história. Caso conquiste o troféu, o time igualará a Itália como a segunda seleção com mais conquistas, ficando atrás apenas da Rússia, que soma seis títulos.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e China, que acontece neste domingo (14), terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV 2.
Ficha de jogo
- Confronto: Brasil x China
- Competição: Fase de Grupos – Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 10h (horário de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão ao vivo: SporTV 2 (canal fechado)
jogos do Brasil na primeira fase do Mundial
- Brasil x China – 14 de setembro – 10h
- Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
- Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h