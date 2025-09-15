Classificação do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira busca o 4º título no Mundial de Vôlei Masculino, onde já soma 3 conquistas e outras presenças em finais anteriores.

Entre os dias 12 e 28 de setembro, as Filipinas recebem a 21ª edição do Mundial de Vôlei Masculino, torneio que reúne 32 seleções em busca da glória.

O Brasil chega à competição sonhando com o quarto título de sua história, após as conquistas em 2002, 2006 e 2010. A Seleção também soma três vice-campeonatos e um bronze, acumulando presenças em pódios nas últimas seis edições, o que reforça sua tradição no cenário mundial.

Na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro seleções cada. Todos se enfrentam dentro da chave, e os dois melhores avançam às oitavas de final, dando início ao mata-mata que definirá o campeão de 2025.

Tabela do Mundial atualizada

Grupo A

Tunísia – 3 pontos Egito – 3 pontos Irã – 0 pontos Filipinas – 0 pontos

Grupo B

Polônia – 6 pontos Holanda – 6 pontos Qatar – 0 pontos Romênia – 0 pontos

Grupo C

França – 3 pontos Argentina – 2 pontos Finlândia – 1 pontos Coreia do Sul – 0 pontos

Grupo D

EUA – 6 pontos Cuba – 3 pontos Portugal – 3 pontos

Colômbia – 0 pontos

Grupo E

Bulgária – 5 pontos Eslovênia – 4 pontos Alemanha – 3 pontos Chile – 0 pontos

Grupo F

Itália – 3 pontos Bélgica – 3 pontos Ucrânia – 0 pontos Argélia – 0 pontos

Grupo G

Turquia – 6 pontos Canadá – 6 pontos Líbia – 0 pontos Japão – 0 pontos

Grupo H

República Tcheca – 3 pontos Brasil – 3 pontos China – 0 pontos Sérvia – 0 pontos

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino