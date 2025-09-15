fechar
Classificação do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

A Seleção Brasileira busca o 4º título no Mundial de Vôlei Masculino, onde já soma 3 conquistas e outras presenças em finais anteriores.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/09/2025 às 11:42 | Atualizado em 15/09/2025 às 12:47
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra - FIVB/Divulgação

Entre os dias 12 e 28 de setembro, as Filipinas recebem a 21ª edição do Mundial de Vôlei Masculino, torneio que reúne 32 seleções em busca da glória.

O Brasil chega à competição sonhando com o quarto título de sua história, após as conquistas em 2002, 2006 e 2010. A Seleção também soma três vice-campeonatos e um bronze, acumulando presenças em pódios nas últimas seis edições, o que reforça sua tradição no cenário mundial.

Na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro seleções cada. Todos se enfrentam dentro da chave, e os dois melhores avançam às oitavas de final, dando início ao mata-mata que definirá o campeão de 2025.

Tabela do Mundial atualizada

Grupo A

  1. Tunísia – 3 pontos
  2. Egito – 3 pontos
  3. Irã – 0 pontos
  4. Filipinas – 0 pontos

Grupo B

  1. Polônia – 6 pontos
  2. Holanda – 6 pontos
  3. Qatar – 0 pontos
  4. Romênia – 0 pontos

Grupo C

  1. França – 3 pontos
  2. Argentina – 2 pontos
  3. Finlândia – 1 pontos
  4. Coreia do Sul – 0 pontos

Grupo D

  1. EUA – 6 pontos
  2. Cuba – 3 pontos
  3. Portugal – 3 pontos
  4. Colômbia – 0 pontos

Grupo E

  1. Bulgária – 5 pontos
  2. Eslovênia – 4 pontos
  3. Alemanha – 3 pontos
  4. Chile – 0 pontos

Grupo F

  1. Itália – 3 pontos
  2. Bélgica – 3 pontos
  3. Ucrânia – 0 pontos
  4. Argélia – 0 pontos

Grupo G

  1. Turquia – 6 pontos
  2. Canadá – 6 pontos
  3. Líbia – 0 pontos
  4. Japão – 0 pontos

Grupo H

  1. República Tcheca – 3 pontos
  2. Brasil – 3 pontos
  3. China – 0 pontos
  4. Sérvia – 0 pontos

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino

  • Brasil 3 x 1 China - 19/25, 25/23, 25/22, 25/21
  • Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
  • Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h

