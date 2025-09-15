Classificação do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real
A Seleção Brasileira busca o 4º título no Mundial de Vôlei Masculino, onde já soma 3 conquistas e outras presenças em finais anteriores.
Entre os dias 12 e 28 de setembro, as Filipinas recebem a 21ª edição do Mundial de Vôlei Masculino, torneio que reúne 32 seleções em busca da glória.
O Brasil chega à competição sonhando com o quarto título de sua história, após as conquistas em 2002, 2006 e 2010. A Seleção também soma três vice-campeonatos e um bronze, acumulando presenças em pódios nas últimas seis edições, o que reforça sua tradição no cenário mundial.
Na primeira fase, as 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro seleções cada. Todos se enfrentam dentro da chave, e os dois melhores avançam às oitavas de final, dando início ao mata-mata que definirá o campeão de 2025.
Tabela do Mundial atualizada
Grupo A
- Tunísia – 3 pontos
- Egito – 3 pontos
- Irã – 0 pontos
- Filipinas – 0 pontos
Grupo B
- Polônia – 6 pontos
- Holanda – 6 pontos
- Qatar – 0 pontos
- Romênia – 0 pontos
Grupo C
- França – 3 pontos
- Argentina – 2 pontos
- Finlândia – 1 pontos
- Coreia do Sul – 0 pontos
Grupo D
- EUA – 6 pontos
- Cuba – 3 pontos
- Portugal – 3 pontos
- Colômbia – 0 pontos
Grupo E
- Bulgária – 5 pontos
- Eslovênia – 4 pontos
- Alemanha – 3 pontos
- Chile – 0 pontos
Grupo F
- Itália – 3 pontos
- Bélgica – 3 pontos
- Ucrânia – 0 pontos
- Argélia – 0 pontos
Grupo G
- Turquia – 6 pontos
- Canadá – 6 pontos
- Líbia – 0 pontos
- Japão – 0 pontos
Grupo H
- República Tcheca – 3 pontos
- Brasil – 3 pontos
- China – 0 pontos
- Sérvia – 0 pontos
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Masculino
- Brasil 3 x 1 China - 19/25, 25/23, 25/22, 25/21
- Brasil x República Tcheca – 15 de setembro – 23h
- Brasil x Sérvia – 17 de setembro – 23h