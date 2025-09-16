Jogos de hoje (16) no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mundial de Vôlei Masculino deste ano segue pegando fogo, e o Brasil terá apenas mais um confronto antes da próxima fase, contra a Sérvia.

Nesta terça-feira (16/9), a segunda rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, nas Filipinas, promete partidas emocionantes, totalizando oito jogos.

O torneio reúne as 32 melhores seleções do mundo, incluindo o Brasil, todas em busca do título mais importante da temporada.

Após a fase de grupos, a competição segue para as Oitavas de Final, com os confrontos definidos entre as seleções classificadas.

Onde assistir ao Mundial de Vôlei Masculino 2025?

SporTV2 (TV por assinatura)

O SporTV2 transmite ao vivo todas as partidas do Brasil e outras seleções, incluindo grandes confrontos internacionais.

Além disso, o canal exibe 15 jogos da primeira fase do torneio, com cobertura completa a partir das oitavas de final.



VBTV (Volleyball World TV)

A VBTV é o serviço oficial de streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), oferecendo cobertura ao vivo de todos os jogos do Mundial Masculino de Vôlei 2025.

Além das partidas, a plataforma disponibiliza replays, bastidores e conteúdos exclusivos. A assinatura mensal custa R$ 20,00, com a opção de plano anual por R$ 12,50/mês.

Horário e jogos de hoje (16/09) no Mundial