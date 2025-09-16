Jogos de hoje (16) no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários
O Mundial de Vôlei Masculino deste ano segue pegando fogo, e o Brasil terá apenas mais um confronto antes da próxima fase, contra a Sérvia.
Nesta terça-feira (16/9), a segunda rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, nas Filipinas, promete partidas emocionantes, totalizando oito jogos.
O torneio reúne as 32 melhores seleções do mundo, incluindo o Brasil, todas em busca do título mais importante da temporada.
Após a fase de grupos, a competição segue para as Oitavas de Final, com os confrontos definidos entre as seleções classificadas.
Onde assistir ao Mundial de Vôlei Masculino 2025?
SporTV2 (TV por assinatura)
O SporTV2 transmite ao vivo todas as partidas do Brasil e outras seleções, incluindo grandes confrontos internacionais.
Além disso, o canal exibe 15 jogos da primeira fase do torneio, com cobertura completa a partir das oitavas de final.
VBTV (Volleyball World TV)
A VBTV é o serviço oficial de streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), oferecendo cobertura ao vivo de todos os jogos do Mundial Masculino de Vôlei 2025.
Além das partidas, a plataforma disponibiliza replays, bastidores e conteúdos exclusivos. A assinatura mensal custa R$ 20,00, com a opção de plano anual por R$ 12,50/mês.
Horário e jogos de hoje (16/09) no Mundial
- 02:30 – Irã x Tunísia
- 03:00 – Ucrânia x Argélia
- 06:30 – Filipinas x Egito
- 07:00 – França x Finlândia
- 10:00 – Sérvia x China
- 10:30 – Itália x Bélgica
- 23:00 – Portugal x Colômbia
- 23:30 – Catar x Romênia