Jogos de hoje no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários
A seleção brasileira venceu a China por 3 a 1 na estreia do Mundial e enfrenta a República Tcheca em busca da liderança do Grupo H.
Nesta segunda-feira (15/9), a segunda rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, nas Filipinas, promete jogos emocionantes. Ao todo, serão oito partidas, com destaque para o confronto envolvendo a Seleção Brasileira.
No domingo (14/9), o Brasil estreou no Grupo H com uma vitória suada sobre a China, virando o jogo e garantindo o 3 a 1 na Mall of Asia Arena, em Pasay City.
Agora, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho busca a liderança da chave ao enfrentar a República Tcheca, que venceu a Sérvia por 3 a 0 no mesmo dia e lidera o grupo, ainda sem perder sets.
Jogos desta segunda
O duelo entre Brasil e Tchéquia está marcado para 23h (horário de Brasília), novamente na Mall of Asia Arena. A transmissão será feita pelo SporTV 2 (TV fechada) e pelo Volleyball World TV, serviço de streaming pago da FIVB.
Além do Brasil, outras seleções tradicionais, como Polônia, Estados Unidos e Argentina, também entram em quadra nesta segunda-feira. A seguir, o Blog do Torcedor traz a programação completa dos jogos e os horários de transmissão.
Horário e onde assistir aos jogos de hoje (15/9) no Mundial
- Alemanha x Chile – 2h30 – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Japão x Canadá – 3h – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Eslovênia x Bulgária – 6h30 – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Holanda x Romênia – 7h – SporTV 2 (TV fechada) e Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Estados Unidos x Portugal – 10h – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Polônia x Catar – 10h30 – SporTV 2 (TV fechada) e Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Brasil x República Tcheca – 23h – SporTV 2 (TV fechada) e Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Argentina x Coreia do Sul – 23h30 – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)