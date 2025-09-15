Jogos de hoje no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seleção brasileira venceu a China por 3 a 1 na estreia do Mundial e enfrenta a República Tcheca em busca da liderança do Grupo H.

Nesta segunda-feira (15/9), a segunda rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, nas Filipinas, promete jogos emocionantes. Ao todo, serão oito partidas, com destaque para o confronto envolvendo a Seleção Brasileira.

No domingo (14/9), o Brasil estreou no Grupo H com uma vitória suada sobre a China, virando o jogo e garantindo o 3 a 1 na Mall of Asia Arena, em Pasay City.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho busca a liderança da chave ao enfrentar a República Tcheca, que venceu a Sérvia por 3 a 0 no mesmo dia e lidera o grupo, ainda sem perder sets.

Jogos desta segunda

O duelo entre Brasil e Tchéquia está marcado para 23h (horário de Brasília), novamente na Mall of Asia Arena. A transmissão será feita pelo SporTV 2 (TV fechada) e pelo Volleyball World TV, serviço de streaming pago da FIVB.

Além do Brasil, outras seleções tradicionais, como Polônia, Estados Unidos e Argentina, também entram em quadra nesta segunda-feira. A seguir, o Blog do Torcedor traz a programação completa dos jogos e os horários de transmissão.

Horário e onde assistir aos jogos de hoje (15/9) no Mundial