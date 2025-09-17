fechar
Champions League |

Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira

A Champions League 2025/26 começou! 36 times disputam a fase de liga e se preparam para oitavas e playoffs rumo à final em Budapeste

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 6:00
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25 - Liverpool FC/Divulgação

A UEFA Champions League 2025/26 começou e promete muita emoção até a grande final, marcada para a Arena Puskás, em Budapeste.

Nesta segunda temporada do novo formato, 36 times disputam a fase de liga, com oito jogos cada, definindo quem avança direto às oitavas e quem encara os playoffs do mata-mata.

PSG é o atual campeão, e o Real Madrid segue como maior vencedor da história do torneio.

Confira onde assistir aos jogos hoje da UEFA Champions League 2025/26

  • 17 de setembro (quarta-feira) - 13h45: Olympiacos x Pafos - TNT e Max
  • 17 de setembro (quarta-feira) - 13h45: Slavia Praga x Bodo/Glimt - Space e Max
  • 17 de setembro (quarta-feira) - 16h: PSG x Atalanta - Space e Max
  • 17 de setembro (quarta-feira) - 16h: Bayern de Munique x Chelsea - TNT e Max
  • 17 de setembro (quarta-feira) - 16h: Liverpool x Atlético de Madrid - Max
  • 17 de setembro (quarta-feira) - 16h: Ajax x Inter de Milão - Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

Leia também

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (16/09)? Veja tabela da 1ª rodada da Fase de Liga e onde assistir
Transmissão

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (16/09)? Veja tabela da 1ª rodada da Fase de Liga e onde assistir
Náutico x Ponte Preta: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)
Série C

Náutico x Ponte Preta: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)

Compartilhe

Tags