Náutico x Ponte Preta: saiba onde assistir ao vivo e horário do jogo neste sábado (20)

O Timbu chega para disputar o jogo da sua vida neste sábado e espera a presença em massa da torcida alvirrubra no Estádio dos Aflitos.

Náutico e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (20) em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C 2025. A partida está prevista para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos), em Recife-PE.

O clima entre as equipes é bem diferente para este confronto, que terá grande importância para o futuro de ambos na competição.

O Timbu começou a segunda fase com vitória fora de casa diante do Brusque, em Santa Catarina. Apesar de sofrer a expulsão de um zagueiro no início do segundo tempo e atuar praticamente metade da partida com um jogador a menos, o Náutico conseguiu sair com os três pontos.

No seu último jogo, o Náutico foi derrotado pelo Guarani, um verdadeiro banho de água fria tanto para a torcida quanto para o elenco. A equipe alvirrubra vivia um momento sensacional, com 13 jogos de invencibilidade na Série C.

Agora, chega pressionada para vencer o próximo confronto e seguir na luta pelo acesso.

Já a Ponte Preta chega tranquila e pode encaminhar sua classificação neste jogo, após vencer os dois primeiros confrontos e seguir como líder do grupo do quadrangular.

Caso vença, a Macaca acumulará 9 pontos, dando um grande passo rumo ao acesso.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Náutico e Ponte Preta neste sábado (20) terá transmissão ao vivo no canal do YouTube, no canal fechado da SportyNet e pelo aplicativo de streaming da DAZN.

A partida também terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.

Ficha de jogo