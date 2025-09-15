Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões
Supercomputador da Opta realiza simulações para definir os favoritos ao título da competição. Ingleses são tratados como grandes candidatos à taça
A Liga dos Campeões está prestes a começar e as torcidas dos 36 clubes participantes da competição já aguardam ansiosamente para conferirem as performances de seus times no cenário europeu.
Diversos times são colocados como possíveis favoritos à conquista da competição. O supercomputador da Opta, que tradicionalmente divulga a lista de candidatos à taça, calculou as probabilidades de cada time ser campeão.
De acordo com o supercomputador, o Liverpool é o principal candidato a levar a taça da Liga dos Campeões, com mais de 20% de probabilidades.
Completam o top-3 Arsenal e Paris Saint-Germain, atual vencedor do torneio. Maior ganhador da história da Champions, o Real Madrid é tratado apenas como o sétimo na lista de favoritos à taça.
Favoritos ao título da Liga dos Campeões
- Liverpool: 20,4%
- Arsenal: 16,0%
- Paris Saint-Germain: 12,0%
- Manchester City: 8,4%
- Barcelona: 8,4%
- Chelsea: 7,0%
- Real Madrid: 5,8%
- Bayern de Munique: 4,4%
- Inter de Milão: 3,0%
- Newcastle: 3,0%
- Benfica: 1,7%
Quando começa a Liga dos Campeões?
A Liga dos Campeões terá início nesta terça-feira. Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.
Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.
Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)
16 de setembro
- Athletic Club × Arsenal - 13h45
- PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45
- Juventus × Borussia Dortmund - 16h00
- Real Madrid × Marseille - 16h00
- Benfica × Qarabag - 16h00
- Tottenham × Villarreal - 16h00
17 de setembro
- Olympiacos × Pafos - 13h45
- Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45
- Ajax × Internazionale - 16h00
- Bayern de Munique × Chelsea - 16h00
- Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00
- Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00
18 de setembro
- Club Brugge × Monaco - 13h45
- Copenhagen × Bayer Leverkusen - 13h45
- Manchester City × Napoli - 16h00
- Eintracht Frankfurt × Galatasaray - 16h00
- Sporting x Kairat - 16h00
- Newcastle x Barcelona - 16h00