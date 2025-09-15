Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Supercomputador da Opta realiza simulações para definir os favoritos ao título da competição. Ingleses são tratados como grandes candidatos à taça

A Liga dos Campeões está prestes a começar e as torcidas dos 36 clubes participantes da competição já aguardam ansiosamente para conferirem as performances de seus times no cenário europeu.

Diversos times são colocados como possíveis favoritos à conquista da competição. O supercomputador da Opta, que tradicionalmente divulga a lista de candidatos à taça, calculou as probabilidades de cada time ser campeão.

De acordo com o supercomputador, o Liverpool é o principal candidato a levar a taça da Liga dos Campeões, com mais de 20% de probabilidades.

Completam o top-3 Arsenal e Paris Saint-Germain, atual vencedor do torneio. Maior ganhador da história da Champions, o Real Madrid é tratado apenas como o sétimo na lista de favoritos à taça.

Favoritos ao título da Liga dos Campeões

Liverpool: 20,4%

Arsenal: 16,0%

Paris Saint-Germain: 12,0%

Manchester City: 8,4%



Barcelona: 8,4%



Chelsea: 7,0%

Real Madrid: 5,8%



Bayern de Munique: 4,4%

Inter de Milão: 3,0%



Newcastle: 3,0%

Benfica: 1,7%

Quando começa a Liga dos Campeões?

A Liga dos Campeões terá início nesta terça-feira. Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.

Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.

Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)

16 de setembro

Athletic Club × Arsenal - 13h45



PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45



Juventus × Borussia Dortmund - 16h00



Real Madrid × Marseille - 16h00



Benfica × Qarabag - 16h00



Tottenham × Villarreal - 16h00



17 de setembro

Olympiacos × Pafos - 13h45



Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45



Ajax × Internazionale - 16h00



Bayern de Munique × Chelsea - 16h00



Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00



Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00

18 de setembro