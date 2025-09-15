fechar
Champions League | Notícia

Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões

Supercomputador da Opta realiza simulações para definir os favoritos ao título da competição. Ingleses são tratados como grandes candidatos à taça

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/09/2025 às 14:39
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Liga dos Campeões está prestes a começar e as torcidas dos 36 clubes participantes da competição já aguardam ansiosamente para conferirem as performances de seus times no cenário europeu.

Diversos times são colocados como possíveis favoritos à conquista da competição. O supercomputador da Opta, que tradicionalmente divulga a lista de candidatos à taça, calculou as probabilidades de cada time ser campeão.

De acordo com o supercomputador, o Liverpool é o principal candidato a levar a taça da Liga dos Campeões, com mais de 20% de probabilidades.

Completam o top-3 Arsenal e Paris Saint-Germain, atual vencedor do torneio. Maior ganhador da história da Champions, o Real Madrid é tratado apenas como o sétimo na lista de favoritos à taça.

Favoritos ao título da Liga dos Campeões

  • Liverpool: 20,4%
  • Arsenal: 16,0%
  • Paris Saint-Germain: 12,0%
  • Manchester City: 8,4%
  • Barcelona: 8,4%
  • Chelsea: 7,0%
  • Real Madrid: 5,8%
  • Bayern de Munique: 4,4%
  • Inter de Milão: 3,0%
  • Newcastle: 3,0%
  • Benfica: 1,7%

Quando começa a Liga dos Campeões?

A Liga dos Campeões terá início nesta terça-feira. Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.

Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)

16 de setembro

  • Athletic Club × Arsenal - 13h45
  • PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45
  • Juventus × Borussia Dortmund - 16h00
  • Real Madrid × Marseille - 16h00
  • Benfica × Qarabag - 16h00
  • Tottenham × Villarreal - 16h00

Leia Também

17 de setembro

  • Olympiacos × Pafos - 13h45
  • Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45
  • Ajax × Internazionale - 16h00
  • Bayern de Munique × Chelsea - 16h00
  • Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00
  • Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00

18 de setembro

  • Club Brugge × Monaco - 13h45
  • Copenhagen × Bayer Leverkusen - 13h45
  • Manchester City × Napoli - 16h00
  • Eintracht Frankfurt × Galatasaray - 16h00
  • Sporting x Kairat - 16h00
  • Newcastle x Barcelona - 16h00

Leia também

Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada
Liga dos Campeões

Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada
UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27
Liga dos Campeões

UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27

Compartilhe

Tags