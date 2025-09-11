fechar
Champions League | Notícia

UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27

Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, será a casa da final da competição na próxima temporada. Local foi o palco da decisão em 2019

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 13:21
Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid
Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (11), a UEFA divulgou a sede da decisão da Liga dos Campeões da temporada 2026-27. Por meio de comunicado oficial, foi confirmado que a final será no Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

O local foi decidido após reunião do Comitê Executivo da UEFA, realizado em Tirana, na Albânia.

Estádio recebe final da Liga dos Campeões pela segunda vez

O Metropolitano foi inaugurado em 2017, para substituir o Vicente Calderón, antiga casa dos Colchoneros. O estádio foi o palco da grande decisão da competição na temporada 2018-19, quando o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0.

De acordo com a imprensa europeia, o Metropolitano superou a concorrência do Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, que também desejava receber o jogo. O San Siro, em Milão, teve sua candidatura rejeitada pela UEFA devido às condições do local.

Leia Também

Será a sexta decisão da Liga dos Campeões sediada na capital espanhola. Além da final de 2019, Madrid já havia recebido outras quatro partidas, todos no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Antes da final em Madrid, a edição da Liga dos Campeões da atual temporada será realizada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Leia também

Champions League: Veja todos os jogos da Fase de Liga
Champions League 2025/26

Champions League: Veja todos os jogos da Fase de Liga
Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do Barcelona na fase de liga
Liga dos Campeões

Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do Barcelona na fase de liga

Compartilhe

Tags