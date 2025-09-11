UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, será a casa da final da competição na próxima temporada. Local foi o palco da decisão em 2019

Nesta quinta-feira (11), a UEFA divulgou a sede da decisão da Liga dos Campeões da temporada 2026-27. Por meio de comunicado oficial, foi confirmado que a final será no Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

O local foi decidido após reunião do Comitê Executivo da UEFA, realizado em Tirana, na Albânia.

Estádio recebe final da Liga dos Campeões pela segunda vez

O Metropolitano foi inaugurado em 2017, para substituir o Vicente Calderón, antiga casa dos Colchoneros. O estádio foi o palco da grande decisão da competição na temporada 2018-19, quando o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0.

De acordo com a imprensa europeia, o Metropolitano superou a concorrência do Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, que também desejava receber o jogo. O San Siro, em Milão, teve sua candidatura rejeitada pela UEFA devido às condições do local.

Será a sexta decisão da Liga dos Campeões sediada na capital espanhola. Além da final de 2019, Madrid já havia recebido outras quatro partidas, todos no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Antes da final em Madrid, a edição da Liga dos Campeões da atual temporada será realizada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.