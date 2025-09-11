Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Torneio será o segundo realizado no atual formato, com uma fase de liga, e contará com 36 equipes. Decisão da competição será em Budapeste, na Hungria

Principal torneio de futebol da Europa, a Liga dos Campeões está próxima do seu início. A competição contará com a participação de 36 clubes.

A atual edição da Champions League será a segunda realizada no atual formato, com uma fase de liga prévia à etapa de mata-mata.

A grande decisão do torneio será disputada no dia 28 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Entenda o formato da Liga dos Campeões

São 36 times participantes da competição, que disputarão oito rodadas na fase de liga. Os oito primeiros colocados irão garantir a classificação direta para as oitavas de final.

Os clubes que se classificarem entre a 9º e a 24º colocações irão disputar um play-off de classificação às oitavas, enquanto os outros 12 clubes serão eliminados precocemente.

Quando começa a Liga dos Campeões?

A Liga dos Campeões terá início no próximo dia 16 (terça-feira). Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.

Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.

Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)

16 de setembro

Athletic Club × Arsenal - 13h45



PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45



Juventus × Borussia Dortmund - 16h00



Real Madrid × Marseille - 16h00



Benfica × Qarabag - 16h00



Tottenham × Villarreal - 16h00



17 de setembro

Olympiacos × Pafos - 13h45



Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45



Ajax × Internazionale - 16h00



Bayern de Munique × Chelsea - 16h00



Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00



Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00

18 de setembro