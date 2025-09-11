Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada
Torneio será o segundo realizado no atual formato, com uma fase de liga, e contará com 36 equipes. Decisão da competição será em Budapeste, na Hungria
Principal torneio de futebol da Europa, a Liga dos Campeões está próxima do seu início. A competição contará com a participação de 36 clubes.
A atual edição da Champions League será a segunda realizada no atual formato, com uma fase de liga prévia à etapa de mata-mata.
A grande decisão do torneio será disputada no dia 28 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Entenda o formato da Liga dos Campeões
São 36 times participantes da competição, que disputarão oito rodadas na fase de liga. Os oito primeiros colocados irão garantir a classificação direta para as oitavas de final.
Os clubes que se classificarem entre a 9º e a 24º colocações irão disputar um play-off de classificação às oitavas, enquanto os outros 12 clubes serão eliminados precocemente.
Quando começa a Liga dos Campeões?
A Liga dos Campeões terá início no próximo dia 16 (terça-feira). Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.
Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.
Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)
16 de setembro
- Athletic Club × Arsenal - 13h45
- PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45
- Juventus × Borussia Dortmund - 16h00
- Real Madrid × Marseille - 16h00
- Benfica × Qarabag - 16h00
- Tottenham × Villarreal - 16h00
17 de setembro
- Olympiacos × Pafos - 13h45
- Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45
- Ajax × Internazionale - 16h00
- Bayern de Munique × Chelsea - 16h00
- Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00
- Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00
18 de setembro
- Club Brugge × Monaco - 13h45
- Copenhagen × Bayer Leverkusen - 13h45
- Manchester City × Napoli - 16h00
- Eintracht Frankfurt × Galatasaray - 16h00
- Sporting x Kairat - 16h00
- Newcastle x Barcelona - 16h00