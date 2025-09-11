fechar
Champions League | Notícia

Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada

Torneio será o segundo realizado no atual formato, com uma fase de liga, e contará com 36 equipes. Decisão da competição será em Budapeste, na Hungria

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 14:46
Troféu da Liga dos Campeões
Troféu da Liga dos Campeões - Reprodução/ UEFA

Principal torneio de futebol da Europa, a Liga dos Campeões está próxima do seu início. A competição contará com a participação de 36 clubes.

A atual edição da Champions League será a segunda realizada no atual formato, com uma fase de liga prévia à etapa de mata-mata.

A grande decisão do torneio será disputada no dia 28 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Entenda o formato da Liga dos Campeões

São 36 times participantes da competição, que disputarão oito rodadas na fase de liga. Os oito primeiros colocados irão garantir a classificação direta para as oitavas de final.

Os clubes que se classificarem entre a 9º e a 24º colocações irão disputar um play-off de classificação às oitavas, enquanto os outros 12 clubes serão eliminados precocemente.

Leia Também

Quando começa a Liga dos Campeões?

A Liga dos Campeões terá início no próximo dia 16 (terça-feira). Na primeira semana da competição, também serão disputados jogos nos dois dias seguintes.

Entre os principais confrontos da primeira rodada, destacam-se os duelos entre Bayern de Munique e Chelsea, além de Liverpool e Atlético de Madrid.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões (horários de Brasília)

16 de setembro

  • Athletic Club × Arsenal - 13h45
  • PSV Eindhoven × Union Saint-Gilloise - 13h45
  • Juventus × Borussia Dortmund - 16h00
  • Real Madrid × Marseille - 16h00
  • Benfica × Qarabag - 16h00
  • Tottenham × Villarreal - 16h00

17 de setembro

  • Olympiacos × Pafos - 13h45
  • Slavia Praga × Bodø/Glimt - 13h45
  • Ajax × Internazionale - 16h00
  • Bayern de Munique × Chelsea - 16h00
  • Paris Saint-Germain × Atalanta - 16h00
  • Liverpool × Atlético de Madrid - 16h00

18 de setembro

  • Club Brugge × Monaco - 13h45
  • Copenhagen × Bayer Leverkusen - 13h45
  • Manchester City × Napoli - 16h00
  • Eintracht Frankfurt × Galatasaray - 16h00
  • Sporting x Kairat - 16h00
  • Newcastle x Barcelona - 16h00

Leia também

UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27
Liga dos Campeões

UEFA divulga sede da final da Liga dos Campeões de 2026-27
Quando começa a Champions League 2025/26: confira datas e calendário dos jogos
Liga dos Campeões

Quando começa a Champions League 2025/26: confira datas e calendário dos jogos

Compartilhe

Tags