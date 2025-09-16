fechar
Qual jogo vai passar na SBT hoje (15/09)? Confira a programação completa

Bola rolando nos playoffs da Champions! E você acompanha tudo no SBT, que tem os direitos da maior disputa entre clubes da Europa.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/09/2025 às 6:00
Nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a Champions League e a Sul-Americana agitam a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá duas partidas ao vivo, com transmissão tanto pelo canal quanto pelo site da rede.

Às 15h45, o Real Madrid estreia na Champions League 2025/26 enfrentando o Olympique de Marseille, no Estádio Santiago Bernabéu.

Na noite de terça-feira, a partir das 21h30, o Lanús recebe o Fluminense em jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, no Estádio Ciudad de Lanús.

Jogos da Champions desta terça-feira, 16 de setembro

  • 13h45 – Athletic Club (ESP) x Arsenal (ING) – San Mamés, Bilbao
  • 13h45 – PSV Eindhoven (HOL) x Union Saint-Gilloise (BEL) – Philips Stadion, Eindhoven
  • 16h00 – Juventus (ITA) x Borussia Dortmund (ALE) – Allianz Stadium, Turim
  • 16h00 – Benfica (POR) x Qaraba (AZE) – Estádio da Luz, Lisboa
  • 16h00 – Tottenham Hotspur (ING) x Villarreal (ESP) – Tottenham Hotspur Stadium, Londres
  • 16h00 – Real Madrid (ESP) x Olympique de Marselha (FRA) – Santiago Bernabéu, Madrid

Programação da SBT (16/09/2025)

  • 07:35 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Alô, Você
  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi
  • 15:45 – Liga dos Campeões da Europa (Real Madrid x Olympique Marseille)
  • 17:45 – Aqui Agora
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:30 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 21:15 – CONMEBOL Sul-Americana (Lanús x Fluminense)
  • 23:15 – Programa do Ratinho
  • 00:15 – The Noite com Danilo Gentili
  • 01:15 – Operação Mesquita
  • 02:00 – SBT Podnight
  • 02:45 – SBT Notícias
  • 04:45 – SBT Manhã

