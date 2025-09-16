Futebol |
Qual jogo vai passar na SBT hoje (15/09)? Confira a programação completa
Bola rolando nos playoffs da Champions! E você acompanha tudo no SBT, que tem os direitos da maior disputa entre clubes da Europa.
Nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a Champions League e a Sul-Americana agitam a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá duas partidas ao vivo, com transmissão tanto pelo canal quanto pelo site da rede.
Às 15h45, o Real Madrid estreia na Champions League 2025/26 enfrentando o Olympique de Marseille, no Estádio Santiago Bernabéu.
Na noite de terça-feira, a partir das 21h30, o Lanús recebe o Fluminense em jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, no Estádio Ciudad de Lanús.
Jogos da Champions desta terça-feira, 16 de setembro
- 13h45 – Athletic Club (ESP) x Arsenal (ING) – San Mamés, Bilbao
- 13h45 – PSV Eindhoven (HOL) x Union Saint-Gilloise (BEL) – Philips Stadion, Eindhoven
- 16h00 – Juventus (ITA) x Borussia Dortmund (ALE) – Allianz Stadium, Turim
- 16h00 – Benfica (POR) x Qaraba (AZE) – Estádio da Luz, Lisboa
- 16h00 – Tottenham Hotspur (ING) x Villarreal (ESP) – Tottenham Hotspur Stadium, Londres
- 16h00 – Real Madrid (ESP) x Olympique de Marselha (FRA) – Santiago Bernabéu, Madrid
Programação da SBT (16/09/2025)
- 07:35 – SBT Manhã
- 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
- 09:30 – Primeiro Impacto
- 11:00 – Alô, Você
- 14:00 – Maria do Bairro
- 14:45 – Rubi
- 15:45 – Liga dos Campeões da Europa (Real Madrid x Olympique Marseille)
- 17:45 – Aqui Agora
- 19:45 – SBT Brasil
- 20:30 – As Filhas da Senhora Garcia
- 21:15 – CONMEBOL Sul-Americana (Lanús x Fluminense)
- 23:15 – Programa do Ratinho
- 00:15 – The Noite com Danilo Gentili
- 01:15 – Operação Mesquita
- 02:00 – SBT Podnight
- 02:45 – SBT Notícias
- 04:45 – SBT Manhã