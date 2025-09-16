Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje (16/09)? Veja tabela da 1ª rodada da Fase de Liga e onde assistir
A maior competição de clubes do futebol mundial dá inicio a primeira fase, e a emissora exibe um jogo por rodadade graça na TV aberta e internet
Nesta terça-feira (16/09), tem futebol de alto nível na tela do SBT para todo o Brasil! Isso porque começa a Fase de Liga da Champions League 2025/26. O dia reserva seis jogos na Europa.
Com o novo formato da competição, em que oito times avançam diretamente para as oitavas de final e mais oito para os playoffs, cada ponto conquistado será crucial na classificação unificada.
Qual jogo da Champions League no SBT hoje (16/09)?
Não perca a grande estreia do Real Madrid contra o Olympique de Marselha, com toda a cobertura ao vivo e imagens de graça através da televisão aberta, no site da emissora e no streaming +SBT.
A transmissão do duelo entre o maior campeão europeu e o primeiro time francês que obteve o título da Orelhuda começa às 15h45 (horário de Brasília). A bola só rola 15 minutos depois.
Como assistir pela televisão?
A forma mais tradicional é sintonizar o número diretamente na sua TV. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).
Como assistir pela internet?
Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site oficial (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).
Programação do SBT hoje (16/09/25)
Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia e Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação Local
- 14h - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h45 - Real Madrid x Olympique de Marselha
- 18h00 - Aqui Agora
- 18h30 - Programação Local
- 19h45 - SBT Brasil
- 20h30 - As Filhas da Senhora Garcia
- 21h15 - Lanús x Fluminense
- 23h15 - Programa do Ratinho
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT PodNight
- 02h30 - SBT Notícias
Tabela da Champions League 2025/26
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal - TNT e HBO Max
- 13h45 - PSV x Union Saint-Gilloise - Space e HBO Max
- 16h - Benfica x Qarabag Agdam - HBO Max
- 16h - Juventus x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h - Real Madrid x Olympique de Marselha - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Tottenham x Villarreal - Space e HBO Max