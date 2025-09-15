Resumo das novelas, 16.09: Luís Fernando apresenta mãe de Tita a Maria, em 'Maria do Bairro'
Luís Fernando conta a Maria que a mãe de Tita é Verônica, Maria teme que ela revele a verdade. Confira o resumo das novelas dos canais
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Verônica leva Luís Fernando e Fernando ao orfanato para provar que Tita é realmente sua filha. Maria conta a Vitória sobre a chantagem de Penélope, e a governanta fica aflita. Verônica implora a Luís Fernando e Fernando que não a afastem de Tita. Esperança alerta Alícia contra Soraya. Luís Fernando conta a Maria que a mãe de Tita surgiu e que é Verônica. Maria teme que a presença dela revele a verdade. Verônica questiona Tita sobre seu vínculo com Maria. Penélope e Zé Maria colocam em prática um novo plano para coagir Maria.
(14h45) Rubi
Cristina dá uma bronca na irmã e exige que ela explique onde esteve, pois não acredita que estava na casa de uma amiga. Rubi se ofende com a desconfiança da irmã e diz não ser tão ingênua a ponto de ir atrás do primeiro homem que a corteje. Lorena critica Ingrid por ter saído com Raul sabendo que ela está interessada no rapaz. Ingrid se defende e diz que cada um deve lutar pelo que quer. Raul tenta beijar Rubi à força. Alessandro chega nesse momento e dá uma bofetada no rapaz. Raul vai embora furioso e jurando vingança. Rubi olha para Alessandro com desdém e diz a ele que não deveria se sentir obrigado a defendê-la, já que a considera uma mulher interesseira. Rosário pede a Lola que pare de fazer comentários maldosos sobre sua filha, pois não suporta vê-la envolvida em fofocas. Raul volta a assediar Rubi e desta vez consegue beijá-la à força. Ela humilha o rapaz dizendo que ele não desperta nela nenhuma sensação de prazer. Rosário desmaia. Lola diz a Rubi que provavelmente sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Alessandro a examina e diz que foi apenas um desmaio. Heitor apresenta Maribel para seus padrinhos. O casal fica chocado ao perceber a deficiência dela e depois, a sós com o afilhado, Genaro pergunta se ele sente vergonha do problema da namorada. Heitor responde que ama Maribel, e espera que eles também a aceitem sem preconceito. Artur diz a Maribel que deve tomar cuidado com Heitor, pois talvez ele aja de uma forma com ela e de outra com seus padrinhos. Maribel pergunta ao pai por que ele não acredita que alguém possa amá-la apesar de sua deficiência. Ingrid diz a Raul que só quer que ele tenha olhos para ela. Raul, irritado, diz que não gosta de ser controlado e vai com Lorena para a discoteca. Paco, embriagado, tenta dançar com Rubi. Alessandro o obriga a se afastar da garota. Raul, sarcástico, diz que mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar com Rubi enquanto ele já conseguiu beijá-la. Paco perde a paciência e parte para cima de Raul. Os dois se pegam a socos e pontapés. Rubi humilha Paco dizendo que nunca namoraria um pobre coitado como ele.
(20h30) As Filhas da Senhora Garcia
Luis exige que Juan respeite Mar e não brinque com Camila. Ofélia vai à galeria de arte para investigar quem comprou o quadro que chegou à casa dos Portilla. Ofélia avisa Mar que Paula é perigosa, mas Mar confia em Paula e cai em sua armadilha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Ceren publica vídeo de Cemre cantando em um clube para tentar mudar a opinião de Agah sobre sua escolha. Seniz confronta Ceren a respeito do envolvimento dela com Cenk, que a abandona durante a discussão. Após a briga com Agah, Seher resolve ir embora da mansão. Damla retorna ensanguentada depois de Civan quase morrer em armadilha. Cemre fica magoada, pois nota que Ceren a traiu e percebe a ambição dela. Cenk acerta as contas pela cilada contra Damla. A família Yilmaz sofre com o estado de Civan. Seniz expõe a Ceren que os planos de casamento feitos pelo esposo são para Nedim e não para Cenk, o que a revolta.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Em conversa com José, Jacó o faz firmar uma promessa. No campo com Sera, Jó recebe uma proposta tentadora.
(22h) Reis
Urias fica furioso quando Joabe conta uma fofoca para ele. O guerreiro se choca ao saber que o rapaz viu Davi e Bateseba conversando no acampamento. Rei Davi se sente culpado pelo destino do filho Quileabe e decide se isolar por um tempo. Bateseba faz uma surpreendente revelação ao avô. O idoso fica muito revoltado com o que ouve da neta e toma uma importante decisão sobre sua família após o segredo vir à tona.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.
(19h40) Dona de Mim
Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.
(21h20) Vale Tudo
Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clim a entre Freitas e Odete.