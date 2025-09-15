fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 16.09: Luís Fernando apresenta mãe de Tita a Maria, em 'Maria do Bairro'

Luís Fernando conta a Maria que a mãe de Tita é Verônica, Maria teme que ela revele a verdade. Confira o resumo das novelas dos canais

Por JC Publicado em 15/09/2025 às 17:52
Novela Maria do Bairro
Novela Maria do Bairro - SBT

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Verônica leva Luís Fernando e Fernando ao orfanato para provar que Tita é realmente sua filha. Maria conta a Vitória sobre a chantagem de Penélope, e a governanta fica aflita. Verônica implora a Luís Fernando e Fernando que não a afastem de Tita. Esperança alerta Alícia contra Soraya. Luís Fernando conta a Maria que a mãe de Tita surgiu e que é Verônica. Maria teme que a presença dela revele a verdade. Verônica questiona Tita sobre seu vínculo com Maria. Penélope e Zé Maria colocam em prática um novo plano para coagir Maria.

(14h45) Rubi

Cristina dá uma bronca na irmã e exige que ela explique onde esteve, pois não acredita que estava na casa de uma amiga. Rubi se ofende com a desconfiança da irmã e diz não ser tão ingênua a ponto de ir atrás do primeiro homem que a corteje. Lorena critica Ingrid por ter saído com Raul sabendo que ela está interessada no rapaz. Ingrid se defende e diz que cada um deve lutar pelo que quer. Raul tenta beijar Rubi à força. Alessandro chega nesse momento e dá uma bofetada no rapaz. Raul vai embora furioso e jurando vingança. Rubi olha para Alessandro com desdém e diz a ele que não deveria se sentir obrigado a defendê-la, já que a considera uma mulher interesseira. Rosário pede a Lola que pare de fazer comentários maldosos sobre sua filha, pois não suporta vê-la envolvida em fofocas. Raul volta a assediar Rubi e desta vez consegue beijá-la à força. Ela humilha o rapaz dizendo que ele não desperta nela nenhuma sensação de prazer. Rosário desmaia. Lola diz a Rubi que provavelmente sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Alessandro a examina e diz que foi apenas um desmaio. Heitor apresenta Maribel para seus padrinhos. O casal fica chocado ao perceber a deficiência dela e depois, a sós com o afilhado, Genaro pergunta se ele sente vergonha do problema da namorada. Heitor responde que ama Maribel, e espera que eles também a aceitem sem preconceito. Artur diz a Maribel que deve tomar cuidado com Heitor, pois talvez ele aja de uma forma com ela e de outra com seus padrinhos. Maribel pergunta ao pai por que ele não acredita que alguém possa amá-la apesar de sua deficiência. Ingrid diz a Raul que só quer que ele tenha olhos para ela. Raul, irritado, diz que não gosta de ser controlado e vai com Lorena para a discoteca. Paco, embriagado, tenta dançar com Rubi. Alessandro o obriga a se afastar da garota. Raul, sarcástico, diz que mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar com Rubi enquanto ele já conseguiu beijá-la. Paco perde a paciência e parte para cima de Raul. Os dois se pegam a socos e pontapés. Rubi humilha Paco dizendo que nunca namoraria um pobre coitado como ele.

(20h30) As Filhas da Senhora Garcia

Luis exige que Juan respeite Mar e não brinque com Camila. Ofélia vai à galeria de arte para investigar quem comprou o quadro que chegou à casa dos Portilla. Ofélia avisa Mar que Paula é perigosa, mas Mar confia em Paula e cai em sua armadilha.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Ceren publica vídeo de Cemre cantando em um clube para tentar mudar a opinião de Agah sobre sua escolha. Seniz confronta Ceren a respeito do envolvimento dela com Cenk, que a abandona durante a discussão. Após a briga com Agah, Seher resolve ir embora da mansão. Damla retorna ensanguentada depois de Civan quase morrer em armadilha. Cemre fica magoada, pois nota que Ceren a traiu e percebe a ambição dela. Cenk acerta as contas pela cilada contra Damla. A família Yilmaz sofre com o estado de Civan. Seniz expõe a Ceren que os planos de casamento feitos pelo esposo são para Nedim e não para Cenk, o que a revolta.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó

Em conversa com José, Jacó o faz firmar uma promessa. No campo com Sera, Jó recebe uma proposta tentadora.

(22h) Reis

Urias fica furioso quando Joabe conta uma fofoca para ele. O guerreiro se choca ao saber que o rapaz viu Davi e Bateseba conversando no acampamento. Rei Davi se sente culpado pelo destino do filho Quileabe e decide se isolar por um tempo. Bateseba faz uma surpreendente revelação ao avô. O idoso fica muito revoltado com o que ouve da neta e toma uma importante decisão sobre sua família após o segredo vir à tona.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.

(19h40) Dona de Mim

Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

(21h20) Vale Tudo

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clim a entre Freitas e Odete.

Leia também

Galvão Bueno se empolga e planeja reality show no SBT
Galvão Bueno

Galvão Bueno se empolga e planeja reality show no SBT
Novela inédita mexicana é cotada para substituir As Filhas da Senhora Garcia no SBT
A.Mar

Novela inédita mexicana é cotada para substituir As Filhas da Senhora Garcia no SBT

Compartilhe

Tags