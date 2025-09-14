Novela inédita mexicana é cotada para substituir As Filhas da Senhora Garcia no SBT
O SBT está disposto a se arriscar em colocar a novela inédita mexicana A.Mar, da Televisa, para substituir em breve As Filhas da Senhora Garcia.
A trama mexicana acabou de sair do forno. No México, chegou a ser exibida neste ano entre fevereiro e junho. Contudo, não foi nenhum grande sucesso no país. Porém, o SBT entende que o seu público pode se identificar com a trama.
Basicamente, a história toda é voltada no drama de Estrella Contreras (Eva Cedeño), uma mãe solo, que passa por dificuldades para criar a sua única filha, Azul. Assim que recebe a notícia da morte do seu pai, ela resolve voltar à sua cidade natal e acaba conhecendo o viúvo Fabían Bravo (David Zepeda), um humilde pescador que luta pela custódia da filha.
Apesar de estar na mira do SBT, A.Mar corre o risco de também não ser exibida. A emissora de Silvio Santos ainda não descartou exibir A História de Joana, que já foi exibida pela Record, em 2002, mas que o SBT também mostrou interesse.
