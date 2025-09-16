Qual jogo vai passar no SBT hoje (16/09/25)? Veja programação completa
A emissora recuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe dois confrontos: um jogo da Champions e outro da Copa Sul-Americana
Nesta terça-feira (16/09), o SBT exibe dois jogos ao vivo e de graça para todo o Brasil! Tem a 1ª rodada da Champions League e jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
A partir das 15h45 (horário de Brasília), não perca Real Madrid x Olympique de Marselha. Quando o sol se puser, começa às 21h15 (horário de Brasília) a cobertura de Lanús x Fluminense.
A forma mais simples é sintonizar o número diretamente na sua televisão. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).
Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site oficial (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).
Programação do SBT hoje (16/09/25)
Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia e Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação Local
- 14h - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h45 - Real Madrid x Olympique de Marselha
- 18h00 - Aqui Agora
- 18h30 - Programação Local
- 19h45 - SBT Brasil
- 20h30 - As Filhas da Senhora Garcia
- 21h15 - Lanús x Fluminense
- 23h15 - Programa do Ratinho
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT PodNight
- 02h30 - SBT Notícias