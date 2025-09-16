Qual jogo vai passar no SBT hoje (16/09/25)? Veja programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A emissora recuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe dois confrontos: um jogo da Champions e outro da Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira (16/09), o SBT exibe dois jogos ao vivo e de graça para todo o Brasil! Tem a 1ª rodada da Champions League e jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

A partir das 15h45 (horário de Brasília), não perca Real Madrid x Olympique de Marselha. Quando o sol se puser, começa às 21h15 (horário de Brasília) a cobertura de Lanús x Fluminense.

A forma mais simples é sintonizar o número diretamente na sua televisão. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).

Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site oficial (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).

Programação do SBT hoje (16/09/25)

Terça-feira, 16 de setembro de 2025

