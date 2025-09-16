fechar
Champions League |

Qual jogo vai passar no SBT hoje (16/09/25)? Veja programação completa

A emissora recuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe dois confrontos: um jogo da Champions e outro da Copa Sul-Americana

Por Robert Sarmento Publicado em 16/09/2025 às 4:23
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Nesta terça-feira (16/09), o SBT exibe dois jogos ao vivo e de graça para todo o Brasil! Tem a 1ª rodada da Champions League e jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

A partir das 15h45 (horário de Brasília), não perca Real Madrid x Olympique de Marselha. Quando o sol se puser, começa às 21h15 (horário de Brasília) a cobertura de Lanús x Fluminense.

A forma mais simples é sintonizar o número diretamente na sua televisão. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (canal 2) e TV Jornal Interior (canal 4).

Para quem prefere assistir pelo celular, computador ou tablet, as imagens ficam disponíveis gratuitamente no site oficial (assista aqui) e com longin sem pagar no streaming +SBT (veja aqui).

Programação do SBT hoje (16/09/25)

Terça-feira, 16 de setembro de 2025

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação Local
  • 08h30 - Bom Dia e Cia
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h - Programação Local
  • 14h - Maria do Bairro
  • 14h45 - Rubi
  • 15h45 - Real Madrid x Olympique de Marselha
  • 18h00 - Aqui Agora
  • 18h30 - Programação Local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 20h30 - As Filhas da Senhora Garcia
  • 21h15 - Lanús x Fluminense
  • 23h15 - Programa do Ratinho
  • 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT PodNight
  • 02h30 - SBT Notícias

