Juventus x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Juventus e Dortmund chegam embalados para a estreia na Champions: italianos e alemães buscam manter bom momento e sonham com a final.
Juventus e Borussia Dortmund jogam partida da primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.
Como chegam as equipes?
A Velha Senhora chega animada após vencer a Inter de Milão por 4 a 3 na terceira rodada do Campeonato Italiano, mantendo 100% de aproveitamento e na vice-liderança. A última final de Champions da equipe foi em 2016/17, quando perdeu para o Real Madrid.
O Borussia Dortmund vem de vitória 2 a 0 sobre o Heidenheim, ocupa a vice-liderança da Bundesliga e busca retomar o caminho para a final da Champions, dois anos após a derrota para o Real Madrid em Wembley.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Juventus e Borussia Dortmund, válida pela 1ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa 2025/26, conta com transmissão ao vivo da HBO MAX (streaming).
Ficha de jogo
- Competição: 1ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2025/26
- Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Allianz Stadium, Turim, Itália
- Transmissão ao vivo: HBO MAX (streaming)
Prováveis escalações
Juventus
Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti, Khéphren Thuram, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz.
Borussia Dortmund
Gregor Kobel, Julian Ryerson, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Pascal Gross, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Maximilian Beir.