Possíveis potes da Copa do Brasil 2026: posições de Santa Cruz e Sport atualizadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira como ficariam os potes da Copa do Brasil 2026, tomando o atual cenário do ranking da CBF e de classificados via Brasileirão

Apesar do ano não ter acabado, Santa Cruz e Sport já começam a olhar para a temporada que vem. E uma competição em especial aparece no calendário, a Copa do Brasil. Conhecida pela premiação milionária e pela disputa intensa, o mata-mata nacional é um dos grandes atrativos do calendário e fonte importante de renda para as equipes.

No caso de Santa Cruz e Sport, as duas equipes garantiram a classificação via estadual, assim como o Retrô. O trio representará Pernambuco na Copa do Brasil.

Um detalhe chama a atenção e é de interesse das equipes participantes. Trata-se dos potes da competição. A divisão é importante porque define os possíveis adversários na primeira fase e a questão do mando de campo.

Como funciona a Copa do Brasil?

Se tomarmos o regulamento de 2025, a primeira fase é disputada em jogo único, com o mando da equipe de pior ranking da CBF. Além disso, o sorteio é direcionado, com as 80 equipes sendo divididas em 10 potes com dez times cada. Os times de melhor ranking ficam no pote A e assim por diante até formarem todos os potes, sendo o H formado pelos times de pior ranking.

No sorteio, os times do pote A enfrentam os times do pote E. A sequência segue, fazendo B x F, C x G e D x H. Os times dos potes E, F, G e H jogam em casa em partida única, sem vantagem do empate para qualquer das equipes.

Projeção de potes - Copa do Brasil 2026

Caso o regulamento seja o mesmo, Santa Cruz, Sport e Retrô já começam a ter ideia de como serão os potes no ano que vem. Importante destacar que no momento trata-se de uma projeção, uma vez que nem todas as equipes estão confirmadas, sem falar que algumas mudanças podem ocorrer devido ao posicionamento no Brasileiro ou ao desfecho da Libertadores, por exemplo.

Sem falar que a CBF pode até mesmo mudar o regulamento.

Mas tomando os times classificados, a repetição do regulamento, a atual classificação do Brasileirão e da Série B (essas duas últimas dão vagas na terceira fase da Copa do Brasil), teríamos o Sport no segundo pote, o Retrô no terceiro e o Santa Cruz no quinto pote. Isso tomando já a projeção do ranking da CBF para 2026, feita pelo site Ranking CBF.

Seira essa formação - já excluindo as equipes da 3ª fase, tomando a classificação atual do Brasileirão e o Coritiba campeão da Série B. Além disso, como o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste e já está no G6 do Brasileirão, tomamos o Confiança, vice do Nordestão, com a vaga da terceira fase.

Segue abaixo a projeção dos potes já com as equipes oficialmente confirmadas. Ao lado, a projeção do ranking da CBF:

Pote A



Corinthians — 2

Atlético-MG — 4

São Paulo — 5

Fluminense — 7

Athletico-PR — 9

Vasco — 11

Grêmio — 12

Fortaleza — 13

Internacional — 14

Santos — 16

Pote B

Juventude — 17

Atlético-GO — 18

América-MG — 19

Ceará — 20

Vitória — 21

Cuiabá — 22



Sport — 25

CRB — 27

Vila Nova — 29

Operário-PR — 30

Pote C

Avaí — 32

Chapecoense — 33



CSA — 37

Remo — 38

Amazonas — 40

Tombense — 42

Volta Redonda — 43

ABC — 46

Londrina — 48

Retrô — 49

Pote D

Ypiranga-RS - 50

Athletic-MG — 51

Botafogo-PB — 52

Maringá — 56

São Bernardo - 57

Caxias — 58

América-RN — 62

Manaus — 64

Águia de Marabá — 67

Anápolis — 69



Pote E



Sousa — 70

ASA — 74

Gazin Porto Velho — 75



Trem — 80

Itabaiana — 84

Maranhão — 85

Tuna Luso — 86

Santa Cruz — 90

Operário-MS — 93

Jacuipense — 94

Pote F



Capital-DF — 95

Fluminense-PI — 97

Rio Branco-ES — 112

GAS-RR — 114

União-TO — 117

Mixto — 119

Independente-AC — 134

Imperatriz — 144

Porto Vitória — 167

Nacional-AM — 185

Pote G



Oratório — 201

Gama — 219

Galvez — 221

Primavera-MT — ND

Ivinhema — ND

Piauí — ND

Araguaína — ND

Guaporé-RO — ND

Monte Roraima — ND

Sampaio Corrêa-RJ — ND

Como ainda não temos a definição de todas as equipes classificadas e nem os substitutos dos times já classificados que iriam para a 3º fase direto, o pote H ficou em aberto, faltando dez equipes. Isso não significa que as equipes que se classificarem vão para o último pote. Elas podem ir para outros realocando os times já classificados.

Projeção de times classificados para a 3ª fase atualmente: Paysandu (Copa Verde), Coritiba (atual líder da Série B), Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia e Botafogo (esses seis do Brasileirão). Ainda restariam 3 vagas para essa fase.

Mas já tomando essa projeção, o Sport pode enfrentar os times do pote F, como Capital ou Imperatriz-MA, por exemplo. Já o Santa Cruz poderia enfrentar os do pote A, como Corinthians, por exemplo.

Lembrando que essa projeção pode mudar até o fim da temporada, alterando a realocação dos times e dos potes.