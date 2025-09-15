Quais as vantagens do Santa Cruz na semifinal da Série D 2025? Veja regulamento da CBF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Cobra Coral venceu o Maranhão no confronto de ida da semifinal da competição nacional, fora de casa, com um golaço do atacante Renato

A vitória do Santa Cruz sobre o Maranhão, no jogo de ida da semifinal da Série D 2025, no Castelão, em São Luís, colocou o Tricolor em posição favorável na busca por uma vaga na final.

O confronto de volta está marcado para o sábado (20/09), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os ingressos ainda não estão sendo vendidos.

Diante da vantagem conquistada fora de casa, com gol de voleio do atacante Renato (vídeo abaixo), o regulamento oficial da competição nacional, a equipe coral tem dois resultados a favor.

Vantagens do Santa Cruz na semifinal da Série D 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece que nas fases eliminatórias, em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, a decisão da vaga será nas penalidades máximas.

Leia Também Qual posição do Santa Cruz no Ranking da CBF? Veja possíveis colocações após Série D

Qualquer empate ou nova vitória garante a vaga do time pernambucano na final. Para avançar de maneira direta, o clube maranhense precisará vencer por dois ou mais gols de diferença.

Após o acesso, o título da Quarta Divisão coroa o trabalho de reconstrução da Cobra Coral. O classificado enfrentará Barra-SC ou Inter de Limeira-SP. A ida foi 2 a 0 para os caratinenses.

Semifinais da Série D 2025:

Jogos de ida

Barra-SC 2 x 0 Inter de Limeira-SP

Maranhão 0 x 1 Santa Cruz

Jogos de volta

20/09 - 16h - Inter de Limeira-SP x Barra-SC

20/09 - 19h30 - Santa Cruz x Maranhão

Conforme a tabela base divulgada pela CBF, as partidas que irão definir o campeão (ida e volta) estão previstas para ocorreram nos seguintes dias: 27 ou 28 de setembro e 04 ou 05 de outubro.