Maranhão x Santa Cruz ao vivo (14/09): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro e a partida acontece neste domingo, no estádio Castelão
Com o acesso garantido, o Santa Cruz começa a busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Maranhão, neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís. O duelo é válido pela partida de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.
A primeira missão do Santa Cruz já foi cumprida com o acesso sobre o América-RN. Porém, a conquista da Série D, neste ano de 2025, pode elevar a posição do clube coral no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sem a conquista do título brasileiro, a projeção é de 90º lugar para o time tricolor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Semifinais da Série D
De um lado do chaveamento, Maranhão e Santa Cruz. Do outro, Barra-SC e Inter de Limeira. Os times brigam pela vaga na final em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.
Enquanto Maranhão x Santa Cruz acontece na tarde deste domingo (14), Barra-SC e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília).
Os dois jogos de volta serão realizado no dia 20 de setembro (sábado). Santa Cruz x Maranhão, às 19h30, e Inter de Limeira x Barra-SC, às 16h.
Semana festiva no Santa Cruz
Após a conquista do acesso, o Santa Cruz teve uma semana de festa. Os heróis da classificações concederam várias entrevistas especiais e foram destaques nos principais veículos de comunicação do Estado e ainda do Brasil.
Em relação ao time titular, fica a interrogação na equipe que começará o jogo em São Luís. A classificação levou à tona, por exemplo, a situação do autor do gol do acesso e volante Wagner Balotteli. Ele estava jogando com uma lesão muscular na coxa e pode ficar de fora do primeiro embate contra o Maranhão.
Além disso, na terça-feira, o presidente coral Bruno Rodrigues e o investir da SAF, Iran Barbosa, detalharam partes da proposta da venda e compra das ações do clube. Entre as pautas: cronograma de aprovação, valores de investimentos, reforma do Arruda e construção do CT.
Dúvida no Maranhão
O técnico Marcinho Guerreiro possui apenas uma dúvida na zaga do Maranhão para o jogo contra o Santa Cruz. O zagueiro Júlio Nascimento sentiu uma contusão no pé, na partida do acesso sobre o ASA, e é dúvida para o duelo. Se ele não estiver apto, Fernando pode surgir no posto.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Santa Cruz na Série D. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Maranhão
Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento, Keven e André Radija; Dudu, Rosivan, Vagalume e Ryan; Clessione e Rafael.
Técnico: Marcinho Guerreiro.
Santa Cruz
Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Gabriel Galharo, Wagner Balotelli e William Júnior; Geovany, Thiago Galhardo e Renato.
Técnico: Marcelo Cabo.
- Local: Estádio Castelão, em São Luís-MA.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
- Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP).
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).