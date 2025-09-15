Zé Roberto lamenta má campanha do Sport na Série A: "Vejo a dedicação dos meus companheiros"
O atacante rubro-negro concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na edição do programa desta segunda-feira (15)
O atacante Zé Roberto foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (15). Em recuperação da grave lesão no joelho, sofria no fim da temporada passada, ele lamentou a campanha do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos em 21 jogos, o clube rubro-negro amarga a lanterna.
Zé Roberto ainda ressaltou o empenho diário dos companheiros na busca pela permanência na elite do futebol brasileiro. Ele ainda revelou que, mesmo no departamento médico, comparece em todos os jogos do Sport, na Ilha do Retiro.
"É complicado falar do lado de fora. Estou no dia a dia e vejo a dedicação dos meus companheiros, treinando em dois turnos, sábado e domingo. Chega no jogo, as coisas saem diferente e ainda tem uns erros de arbitragem que complicam a situação. Infelizmente, as coisas não aconteceram como imagináveis. É continuar lutando, batalhando e, se Deus quiser, vamos conseguir a permanência", afirmou o jogador.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Da minha forma, eu tendo passar confiança para os jogadores. Estou sempre nos jogos, no vestiário, passando confiança e mostrando o meu apoio. Estou sempre lá e procuro conversar com os meus companheiros. Sei que cada um está entregando o máximo no dia a dia", completou.
Zé Roberto sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, em novembro do ano passado, na partida diante do Operário pela Série B. Ele precisou passou por um procedimento cirúrgico, onde realizou uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura dos meniscos lateral e medial.
Fórum Esportivo na íntegra
Além do atacante Zé Roberto, o CEO do América-PE, Joaquim Costa, foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (15). A edição do programa na íntegra está disponível no canal oficial da emissora no Youtube.