PE: medidas protetivas disparam e acesso online facilita busca

Solicitações de medidas protetivas em Pernambuco crescem nos últimos 5 anos, com 2024 batendo recorde. TJPE agora oferece acesso online no estado.

Pernambuco registra um aumento significativo no número de medidas protetivas solicitadas nos últimos cinco anos, refletindo um cenário de persistente violência doméstica e familiar, mas também de maior conscientização e acesso aos mecanismos de proteção. Um levantamento realizado pela Rádio Jornal, com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revela que até julho de 2025, o estado já contabiliza 19.694 medidas protetivas registradas, superando os totais de 2020, 2021 e 2022 para o mesmo período. Em comparação, no mesmo período do ano anterior, foram 19.720 registros.



O ano de 2024 marcou um ápice histórico, com Pernambuco alcançando o recorde de 34.233 medidas protetivas, superando pela primeira vez a marca de 30 mil solicitações. Do total de 19.694 medidas protetivas solicitadas até julho de 2025, 14.845 (88%) foram efetivamente concedidas. Segundo o Centro de Estatísticas do CNJ, o tempo médio para a emissão da primeira medida foi de apenas dois dias.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-faixa-05-medidas-protetivas-pe-p.15/" target="_blank">MEDIDAS PROTETIVAS PE - LUCCA DE BIASE</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Caminhos para a segurança: como solicitar uma medida protetiva



Mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica ou familiar – seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial – têm o direito de solicitar uma medida protetiva de urgência. Este mecanismo legal serve para garantir a segurança da vítima e mantê-la distante de seu agressor. A advogada especialista em gênero e analista da Secretaria da Mulher do Recife, Bruna Veiga, destaca as diversas formas de acesso a essas medidas.



Existem três principais caminhos para solicitar uma medida protetiva:

Registro em delegacia de polícia: a mulher pode registrar um boletim de ocorrência (BO) em qualquer delegacia de polícia, preferencialmente em uma especializada no atendimento à mulher. A autoridade policial, ou a própria vítima com auxílio jurídico, encaminha o pedido ao juiz, que tem até 48 horas para decidir sobre as medidas. O juiz analisa o caso e, se constatar risco, pode determinar ações como o afastamento do agressor, a proibição de contato ou de aproximação. Essas medidas são comunicadas à vítima e à polícia para fiscalização e cumprimento. Solicitação via advogado: O pedido pode ser feito através de um advogado particular, pela Defensoria Pública ou por uma advogada de um serviço de proteção local. Plataforma online do TJPE: Uma grande novidade, implementada desde agosto pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), é a possibilidade de solicitar medidas protetivas de forma online, através da plataforma digital no site do TJPE.

Acesso facilitado: TJPE lança plataforma online para pedidos em todo o estado



A ferramenta online do TJPE representa um avanço significativo no acesso à justiça para as mulheres em Pernambuco. Conforme Bruna Veiga, a plataforma permite à mulher preencher um formulário com seus dados, os dados do agressor e uma descrição dos fatos, utilizando apenas um computador ou celular com acesso à internet. Após o preenchimento, o pedido é enviado para análise do juiz, que decide sobre a concessão da medida de proteção.



A desembargadora Daisy Andrade, especialista em direitos humanos e integrante do TJPE, reforça que essa novidade abrange todo o estado de Pernambuco. Isso significa que a medida protetiva eletrônica pode ser solicitada de qualquer município pernambucano, facilitando o acesso e auxiliando a mulher a sair de situações de urgência ao informar o judiciário. É importante ressaltar que, mesmo após a solicitação online da medida protetiva, a vítima ainda precisa comparecer a uma delegacia para denunciar o crime cometido, pois a investigação criminal é conduzida pela polícia.



O crescimento no número de medidas protetivas e a ampliação dos canais de acesso, como a plataforma online do TJPE, são passos cruciais para oferecer maior proteção e segurança às mulheres vítimas de violência em Pernambuco.

*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal, com edição de jornalistas profissionais.