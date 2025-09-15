Só falta assinar? Sport se aproxima de acerto com a Kappa; veja detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em fim de contrato com a Umbro, Sport está em fase final de negociação com tradicional marca italiana e deve assumir papel de protagonismo

O Sport terá uma nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026! Ao menos é o que indicam as últimas movimentações do rubro-negro nos bastidores.

Conforme antecipado por esta reportagem desde julho, a Kappa lidera a corrida para estampar os uniformes do Leão a partir da próxima temporada.

Nesta segunda-feira (15), o ge publicou que a empresa italiana chegou em estágios avançados da negociação com o clube e está muito próximo de acordo, o que foi confirmado pela apuração do Blog do Torcedor.

De acordo com fontes, o acordo entre Sport e Kappa já estaria selado há algumas semanas, restando apenas ajustes contratuais como o posicionamento da marca rubro-negra dentro do rol de clubes patrocinados pela marca, além de questões envolvendo o naming rights do CT do clube.

Oficialmente, o clube, que tem contrato com a Umbro até dezembro, nega o acerto.

Kappa venceu forte concorrência para vestir uniforme do Sport

As últimas informações dão conta de que a proposta da Kappa foi apenas uma de várias que foram recebidas pelo Sport.

Não nos foi confirmado quais foram as marcas que, de fato, formalizaram uma proposta, mas, também em julho, o Blog do Torcedor revelou que Adidas, New Balance e a própria Umbro teriam sinalizado interesse em abrir negociações com o Leão em fevereiro, época em que abriu um BID Concorrencial para definir sua nova fornecedora de material esportivo.

Os valores e modelo da proposta da Kappa não foram revelados, mas informações iniciais davam conta de um valor de R$ 7 milhões anuais.

Tal montante deve ser atualizado tendo em vista o envolvimento dos naming rights do CT na negociação, além do papel de protagonismo que o Sport terá entre os clubes patrocinados pela marca

Com o acerto do Vasco com a Nike, o Leão da Praça da Bandeira se tornaria o principal clube brasileiro a vestir os uniformes da Kappa, que hoje fornece os uniformes dos seguintes times no Brasil:

Vasco, Chapecoense, Cianorte, Bangu, Cabofriense, Grêmio Prudente, Juventus-SP e Noroeste

Na Europa, as principais equipes patrocinadas pela marca são Genoa e Fiorentina, na Itália, Monaco e Metz, na "França", e Real Valladolid e Deportivo La Coruña na Espanha.