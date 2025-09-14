fechar
Sport protesta contra arbitragem após empate com o Bragantino e promete acionar a CBF

Sport empatou com o Bragantino neste domingo (14), pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro; Leão ficou na bronca com Anderson Daronco

Por Thiago Wagner Publicado em 14/09/2025 às 18:12
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

O empate em 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (14), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada da Série A, não tirou o Sport da lanterna, mas ao menos evitou uma nova derrota. O gol de Derik Lacerda, aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu o ponto fora de casa e premiou a reação do time nos minutos finais.

O resultado, no entanto, ficou em segundo plano após a polêmica envolvendo a arbitragem de Anderson Daronco, que marcou pênalti para o Bragantino no segundo tempo – convertido por Eduardo Sasha – e não assinalou um possível pênalti em Derik Lacerda ainda na primeira etapa.

Após o jogo, o Sport divulgou uma nota oficial criticando duramente a arbitragem. Segundo o clube, a atuação de Daronco foi “tendenciosa” e interferiu de maneira decisiva no resultado. A diretoria confirmou que vai procurar a CBF para cobrar explicações e pediu mais “rigor, responsabilidade e transparência” nas decisões de arbitragem.

“No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário”, diz a nota (leia a íntegra abaixo).

Daniel Paulista critica arbitragem, mas valoriza reação

Na coletiva pós-jogo, o técnico Daniel Paulista também lamentou a interferência da arbitragem e reforçou o discurso de que o pênalti marcado a favor do Bragantino foi questionável.

“Se teve toque do Léo Pereira no jogador do Red Bull, o que teve no Derik então? Para mim foi um atropelo. E nem sequer o VAR foi chamado. São situações que interferem muito na dinâmica de um jogo”, declarou.

O treinador, contudo, destacou o desempenho da equipe na reta final da partida e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“Acho que o gol veio para premiar a nossa equipe pelo que apresentou no segundo tempo, principalmente a partir dos 10 minutos. Buscamos o empate e conseguimos pontuar contra um adversário extremamente qualificado. Agora é recuperar os atletas e trabalhar para buscar a vitória na Ilha do Retiro”, completou.

Classificação e próximos jogos

Com o empate, o Sport chega a 11 pontos em 21 jogos, mas segue na lanterna do Brasileirão.  Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Corinthians, no domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro. 

Nota oficial do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo.

No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário.

O Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a Confederação Brasileira de Futebol a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esse não voltem a comprometer a lisura das competições.

