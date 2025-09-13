fechar
Sport | Notícia

Red Bull Bragantino x Sport ao vivo (14/09): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e acontece neste domingo, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

Por Davi Saboya Publicado em 13/09/2025 às 6:04
Lance do jogo entre Sport x Vasco pela 22ª rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Vasco pela 22ª rodada do Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

Nem um pouco habitual para o Nordeste, o Sport entra em campo, na manhã deste domingo (14). O Leão visita o Red Bull Bragantino, às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ainda sonhando com a permanência, o Sport busca a segunda vitória no Brasileirão. Após a derrota na última rodada para o Vasco, em casa, o clube rubro-negro é o lanterna com 10 pontos, apenas uma vitória, sete empates e doze derrotas.

O Santos ocupa o primeiro posto fora da zona de rebaixamento com 22 pontos e um jogo a mais que o Leão.

Já o Bragantino está na "primeira página" da classificação. O Massa Bruta ocupa a 8ª colocação com 30 pontos.

Dúvidas, retorno e desfalques no Sport

O técnico Daniel Paulista ganhou um reforço no Sport. Trata-se do zagueiro Rafael Thyere, que se recuperou da fratura na face e deve retornar direto para o time titular.

Por outro lado, o lateral Igor Cariús e o atacante Pablo estão vetados pelo departamento médico. O primeiro segue em recuperação da contusão na panturrilha, enquanto o segundo ainda se recupera de uma virose, que o fez perder cerca de 5kg.

Além disso, ainda tem o lateral-direito Matheus Alexandre como dúvida. Isso porque ele sentiu dores na coxa na véspera da viagem.

"Sei que é uma situação difícil, então, é nisso que estou focado. O grupo está se dedicando bastante, o clube continua dando condições para a gente, então acredito que o clube tem que manter isso para tudo continuar no caminho certo. Então temos que gastar energias para buscar uma solução, não para apontar culpados", afirmou o meia rubro-negro Lucas Lima.

Ainda em relação ao time titular, o Sport pode ter mais uma alteração. O meia-atacante Matheusinho recebeu proposta para jogar no futebol sul-africano, pediu para não treinar durante a semana e pode ser sacado da equipe principal. Na vaga dele, Barletta pode ser acionado.

Desfalques no Bragantino

O meia Praxedes não enfrentará o Sport. Isso porque ele sofreu uma lesão muscular na coxa e ficou de fora dos treinos durante a semana. Além dele, o zagueiro Edurdo e o atacante Isidro Pitta também estão vetados pelo departamento médico.

Em contrapartida, o lateral-direito Agustin Sant’Anna e o atacante Thiago Borbas devem surgir como opções no banco de reservas.

Contra o Sport, o Bragantino ainda defende a marca de só ter perdido dois dos últimos dez jogos. O apoio no retrospecto é bom para se recuperar da goleada por 4x1 para o Botafogo na última rodada do Brasileirão.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Red Bull Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho; Luan Barbosa, Jhon Jhon, Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha.

Técnico: Fernando Seabra.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre (Kévyson), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Aderlan; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Barletta (Matheusinho), Derik Lacerda e Léo Pereira.

Técnico: Daniel Paulista.

  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP.
  • Horário: 11h (de Brasília).
  • Árbitro: Anderson Daronco (RS).
  • Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS).
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

