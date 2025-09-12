Famalicão x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leões vem de derrota em clássico contra o Porto e buscam voltar a vencer diante de equipe que ainda não sofreu gols na Liga Portugal

Famalicão e Sporting irão se enfrentar neste sábado (13), às 16h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Municipal de Famalicão. O confronto é válido pela quinta rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

Ainda invicto na competição, o Famalicão venceu três de suas quatro últimas partidas. Terceiro colocado na tabela, o time segue sem ser vazado na Liga Portugal.

O Sporting vem de derrota em clássico contra o Porto, pelo placar de 2 a 1. Os Leões foram ultrapassados pelo próprio Famalicão e esperam se recuperar na competição.

Onde assistir Famalicão x Sporting ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV por assinatura ESPN, além da plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: 13/09 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília)

13/09 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 5

Liga Portugal - Rodada 5 Local: Estádio Municipal, Vila Nova de Famalicão (Portugal)

Estádio Municipal, Vila Nova de Famalicão (Portugal) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Famalicão: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Ba, De Haas e Bondo; Peña e Mathias De Amorim; Gil Dias, Gustavo Sá e Sorriso; Elisor. Técnico: Hugo Oliveira

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio e Mangas; Kochorashvili e Hjulmand; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges