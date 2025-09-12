Porto x Nacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Líderes na classificação, Dragões buscam sua quinta vitória consecutiva na Liga Portugal e esperam seguir firmes na ponta da tabela

Porto e Nacional se enfrentam neste sábado (13), às 14h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio do Dragão, pela quinta rodada da Liga de Portugal.

Como chegam as equipes

Com 100% de aproveitamento na Liga Portugal, o Porto é o líder da competição, com 12 pontos conquistados. Os Dragões vem de vitória em clássico contra o Sporting, por 2 a 1.

O Nacional ocupa a nona colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. A equipe da Ilha da Madeira vem de vitória sobre o Casa Pia, pelo placar de 2 a 0, em seu primeiro triunfo na competição.

Onde assistir Porto x Nacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: 13/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)

13/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 5

Liga Portugal - Rodada 5 Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)

Estádio do Dragão, Porto (Portugal) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Pepê, Bednarek, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Gabri Veiga; Mora, Borja Sainz e Samu Agwehowa. Técnico: Francesco Farioli

Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes; Matheus Dias, Labidi, Liziero; Witi, Paulinho Bóia, Ramírez. Técnico: Tiago Margarido