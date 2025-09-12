fechar
Onde assistir | Notícia

Porto x Nacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líderes na classificação, Dragões buscam sua quinta vitória consecutiva na Liga Portugal e esperam seguir firmes na ponta da tabela

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/09/2025 às 15:16
Rodrigo Mora, atacante do Porto
Rodrigo Mora, atacante do Porto - Reprodução/ Instagram

Porto e Nacional se enfrentam neste sábado (13), às 14h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio do Dragão, pela quinta rodada da Liga de Portugal.

Como chegam as equipes

Com 100% de aproveitamento na Liga Portugal, o Porto é o líder da competição, com 12 pontos conquistados. Os Dragões vem de vitória em clássico contra o Sporting, por 2 a 1.

O Nacional ocupa a nona colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. A equipe da Ilha da Madeira vem de vitória sobre o Casa Pia, pelo placar de 2 a 0, em seu primeiro triunfo na competição.

Onde assistir Porto x Nacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 13/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 5
  • Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Pepê, Bednarek, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Gabri Veiga; Mora, Borja Sainz e Samu Agwehowa. Técnico: Francesco Farioli

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes; Matheus Dias, Labidi, Liziero; Witi, Paulinho Bóia, Ramírez. Técnico: Tiago Margarido

Leia também

Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Musa da Porto da Pedra, Andressa Urach faz primeiro ensaio oficial da escola de samba
Andressa Urach

Musa da Porto da Pedra, Andressa Urach faz primeiro ensaio oficial da escola de samba

Compartilhe

Tags