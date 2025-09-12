Porto x Nacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Líderes na classificação, Dragões buscam sua quinta vitória consecutiva na Liga Portugal e esperam seguir firmes na ponta da tabela
Porto e Nacional se enfrentam neste sábado (13), às 14h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio do Dragão, pela quinta rodada da Liga de Portugal.
Como chegam as equipes
Com 100% de aproveitamento na Liga Portugal, o Porto é o líder da competição, com 12 pontos conquistados. Os Dragões vem de vitória em clássico contra o Sporting, por 2 a 1.
O Nacional ocupa a nona colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. A equipe da Ilha da Madeira vem de vitória sobre o Casa Pia, pelo placar de 2 a 0, em seu primeiro triunfo na competição.
Onde assistir Porto x Nacional ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 13/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 5
- Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Pepê, Bednarek, Nehuén Pérez e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Gabri Veiga; Mora, Borja Sainz e Samu Agwehowa. Técnico: Francesco Farioli
Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes; Matheus Dias, Labidi, Liziero; Witi, Paulinho Bóia, Ramírez. Técnico: Tiago Margarido