Musa da Porto da Pedra, Andressa Urach faz primeiro ensaio oficial da escola de samba

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/09/2025 às 7:09
Andressa Urach, influencer de conteúdo adulto, surgiu cheia de plumas brancas, em seu primeiro ensaio oficial como musa da União do Porto da Pedra, no Carnaval 2026.

“É como se eu estivesse vivendo a minha estreia. O coração dispara, a ansiedade se mistura com a alegria. Estar na Sapucaí como musa da Porto da Pedra é um sonho que exige responsabilidade e dedicação total”, confessou.

A influencer também aprovou o tema da escola, Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite. “Quando li o tema, me emocionei. Não é só Carnaval, é uma parte da minha história. Transformar a dor em arte e dar voz a tantas mulheres que ainda são invisíveis é muito especial para mim”, disse.

Constantemente cancelada na web, Andressa Urach não teme críticas na folia. “No começo, os ataques me machucavam muito. Hoje aprendi a transformar isso em combustível. Se tentam me diminuir, uso essa energia para crescer ainda mais. Já não sou refém das opiniões alheias”, desabafou.

Andressa Urach. Foto: Jeferson Souza | CO Assessoria
Andressa Urach. Foto: Jeferson Souza | CO Assessoria

