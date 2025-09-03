fechar
Celebridades | Notícia

Pai de Andressa Urach aposta em conteúdo adulto inspirado na filha

Carlos Urach, assim como Andressa Urach, também é produtor de conteúdos adultos e anunciou um vídeo inspirado na filha. Veja detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 10:34
Imagem de Carlos Urach e Andressa Urach
Imagem de Carlos Urach e Andressa Urach - Reprodução/ Redes Sociais

Carlos Urach, conhecido como pai de Andressa Urach, voltou a chamar atenção nas redes sociais.

Nesta semana, o criador de conteúdo adulto anunciou uma cena de sexo com uma mulher com nanismo, inspirando comparações com a própria filha, que também já gravou com um ator com nanismo.

Segundo o portal Bnews, o anúncio veio do próprio Carlos, que divulgou uma foto ao lado da parceira de cena, identificada como Dayane.

Na imagem compartilhada no Instagram, Carlos aparece com trajes típicos da região Sul, enquanto Dayane posa com um vestido preto de oncinha.

