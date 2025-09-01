Após citar Leo Santana, Andressa Urach expõe transa com Gusttavo Lima: ‘Gostoso
Clique aqui e escute a matéria
Andressa Urach voltou a gerar grande repercussão após recordar encontros íntimos com celebridades durante entrevista ao programa Superpop. A modelo descreveu momentos marcantes de sua vida pessoal, incluindo experiências com nomes de destaque da música e do esporte. Sobre o cantor Léo Santana, ela afirmou em tom bem-humorado: “Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Grandão em todos os sentidos”.
A empresária frisou que o envolvimento com o baiano aconteceu há mais de dez anos, quando ambos estavam solteiros. Hoje, ela destacou que respeita o casamento do artista com Lore Improta. A declaração chamou atenção por sua espontaneidade, arrancando risadas da plateia e da apresentadora Luciana Gimenez.
Veja também: Andressa Urach revela proposta inusitada que recebeu nas redes sociais
Além de Santana, Urach também mencionou Gusttavo Lima, a quem descreveu como “gostoso, animado, maravilhoso”. O ator Cauã Reymond foi lembrado com entusiasmo, recebendo elogios como “delicioso, bonito, nosso brasileiro”. Já o craque Cristiano Ronaldo foi colocado no topo de sua lista. Ela o definiu como “cheirosinho, depilado, educadíssimo” e garantiu: “nota 11”.
Por fim, a ex-vice Miss Bumbum reforçou que todas as histórias ocorreram antes dos relacionamentos atuais das celebridades. “Não quero destruir lar de ninguém. Hoje todos estão casados, felizes, eu respeito isso”, concluiu, mantendo seu estilo direto e sem filtros.
O post Após citar Leo Santana, Andressa Urach expõe transa com Gusttavo Lima: ‘Gostoso foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.