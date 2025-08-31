Gusttavo Lima revela previsão impactante em sessão espírita no início da carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor contou que uma previsão feita em sessão espírita em 2007 lhe deu esperança e coincidiu com o início de seu sucesso na música

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Gusttavo Lima, 35, compartilhou uma lembrança curiosa e marcante do começo de sua trajetória artística. Em entrevista ao jornalista André Piunti, ele contou que viveu uma experiência espiritual em uma sessão espírita quando tinha apenas 15 anos, em Goiânia, período em que enfrentava grandes dificuldades.

Segundo o sertanejo, tudo começou após o incentivo da esposa de um amigo, espírita, com quem chegou a morar por um tempo. Apesar de ser católico e sentir receio, decidiu participar de uma reunião em 2007.

"Eu entrei na fila [para a sessão] com medo, mas fui. Tinha um mês que eu estava lá quando começaram a falar da minha vida. Disseram que Deus estava preparando algo muito grande para mim e que dentro de oito luas o sucesso chegaria", relembrou.

A revelação o marcou profundamente, trazendo esperança e motivação. Poucos meses depois, Gusttavo começou a notar mudanças concretas em sua vida.

"Não passou seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim. Um dia fui com amigos a um bar, mas fiquei no carro porque não quis entrar. Peguei um violão no banco de trás e em dois minutos compus a música ‘Revelação’", contou.

A canção acabou sendo decisiva para sua trajetória: em apenas duas semanas, já estava tocando nas rádios locais. Para o cantor, foi o sinal de que estava no caminho certo como compositor e artista.

Hoje, consolidado como um dos principais nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima afirma que a experiência única com o espiritismo o fez valorizar ainda mais a fé e acreditar na força da espiritualidade em sua jornada.