Gusttavo Lima revela previsão impactante em sessão espírita no início da carreira

Cantor contou que uma previsão feita em sessão espírita em 2007 lhe deu esperança e coincidiu com o início de seu sucesso na música

Por Alice Lins Publicado em 31/08/2025 às 18:00
Gusttavo Lima, cantor sertanejo
Gusttavo Lima, cantor sertanejo - Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima, 35, compartilhou uma lembrança curiosa e marcante do começo de sua trajetória artística. Em entrevista ao jornalista André Piunti, ele contou que viveu uma experiência espiritual em uma sessão espírita quando tinha apenas 15 anos, em Goiânia, período em que enfrentava grandes dificuldades.

Segundo o sertanejo, tudo começou após o incentivo da esposa de um amigo, espírita, com quem chegou a morar por um tempo. Apesar de ser católico e sentir receio, decidiu participar de uma reunião em 2007.

"Eu entrei na fila [para a sessão] com medo, mas fui. Tinha um mês que eu estava lá quando começaram a falar da minha vida. Disseram que Deus estava preparando algo muito grande para mim e que dentro de oito luas o sucesso chegaria", relembrou.

A revelação o marcou profundamente, trazendo esperança e motivação. Poucos meses depois, Gusttavo começou a notar mudanças concretas em sua vida.

"Não passou seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim. Um dia fui com amigos a um bar, mas fiquei no carro porque não quis entrar. Peguei um violão no banco de trás e em dois minutos compus a música ‘Revelação’", contou.

A canção acabou sendo decisiva para sua trajetória: em apenas duas semanas, já estava tocando nas rádios locais. Para o cantor, foi o sinal de que estava no caminho certo como compositor e artista.

Hoje, consolidado como um dos principais nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima afirma que a experiência única com o espiritismo o fez valorizar ainda mais a fé e acreditar na força da espiritualidade em sua jornada.

