fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Andressa Urach vira MC Ímola em nova fase no funk: ‘Quero o Grammy Latino’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 14:22
Andressa Urach vira MC Ímola em nova fase no funk: ‘Quero o Grammy Latino’
Andressa Urach vira MC Ímola em nova fase no funk: ‘Quero o Grammy Latino’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Após atuar no conteúdo adulto, Andressa Urach anunciou que lançará seu primeiro EP de funk, adotando o nome artístico MC Ímola.
“Ímola sempre fez parte da minha história. Esse nome representa uma fase ousada, autêntica e sem medo de ser quem eu sou”, disse ela.

O EP, intitulado Cama Sutra da Imola, chega em 12 de setembro. Andressa destacou seu comprometimento com a música:
“Estou investindo de verdade na música, já tenho mais faixas gravadas e novos feats a caminho. Esse EP é só a porta de entrada”.

Veja também: Após citar Leo Santana, Andressa Urach expõe transa com Gusttavo Lima: ‘Gostoso

A ex-Fazenda revelou ambições ousadas: “Eu quero o Grammy Latino. Pode parecer ousado, mas acredito que sonhar grande é fundamental”. Ela promete conquistar espaço global.

Sobre rumores envolvendo seu pai, Carlos Urach, Andressa negou: “Na verdade, eu ajudei ele a gravar. Fui câmera dele”. Ela confirmou que foi também estratégia de marketing.

O post Andressa Urach vira MC Ímola em nova fase no funk: ‘Quero o Grammy Latino’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Após conteúdo adulto do pai, Andressa Urach grava sexo com a irmã na web
FAMOSOS

Após conteúdo adulto do pai, Andressa Urach grava sexo com a irmã na web
Bifurcação de língua de Andressa Urach não tem indicações e oferece riscos à saúde
RISCOS

Bifurcação de língua de Andressa Urach não tem indicações e oferece riscos à saúde

Compartilhe

Tags