Transmissão Sporting x Porto ao vivo online: confira onde assistir

Leões venceram suas três últimas partidas e buscam vitória para seguirem firmes na luta pelo bicampeonato. Dragões também lutam pela liderança

Neste sábado (30/08), às 16h30 (Horário de Brasília), o Estádio José Alvalade, em Lisboa, recebe o clássico entre Sporting e Porto, desta vez pela quarta rodada da Liga Portugal.

Onde assistir Sporting x Porto ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote padrão terão direito a acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

Os dois gigantes entram em campo com campanhas idênticas e perfeitas, acumulando três vitórias em três jogos. O Sporting vem embalado com resultados positivos contra Casa Pia, Arouca e Nacional, com direito a goleadas nos dois últimos jogos.

Por outro lado, o Porto também impressiona com triunfos expressivos sobre Casa Pia, Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Os Dragões estão na segunda colocação devido ao critério do saldo de gols.

Ficha técnica

Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília)

30/08 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 4

Liga Portugal - Rodada 4 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)

Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Mangas, Gonçalo Inácio, Debast e Iván Fresneda; Morita, Hjulmand, Pote, Trincão e Geny Catamo; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges

Porto: Diogo Costa; Sanusi, Nehuén Pérez, Bednarek e Alberto Baio; Varela, Borja Sainz, Froholdt, Gabri Veiga e William Gomes; Luuk de Jong. Técnico: Francesco Farioli.