Transmissão Sporting x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Leões venceram suas três últimas partidas e buscam vitória para seguirem firmes na luta pelo bicampeonato. Dragões também lutam pela liderança
Neste sábado (30/08), às 16h30 (Horário de Brasília), o Estádio José Alvalade, em Lisboa, recebe o clássico entre Sporting e Porto, desta vez pela quarta rodada da Liga Portugal.
Onde assistir Sporting x Porto ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote padrão terão direito a acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
Os dois gigantes entram em campo com campanhas idênticas e perfeitas, acumulando três vitórias em três jogos. O Sporting vem embalado com resultados positivos contra Casa Pia, Arouca e Nacional, com direito a goleadas nos dois últimos jogos.
Por outro lado, o Porto também impressiona com triunfos expressivos sobre Casa Pia, Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Os Dragões estão na segunda colocação devido ao critério do saldo de gols.
Ficha técnica
- Data e Horário: 30/08 (sábado) - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 4
- Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Sporting: Rui Silva; Mangas, Gonçalo Inácio, Debast e Iván Fresneda; Morita, Hjulmand, Pote, Trincão e Geny Catamo; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges
Porto: Diogo Costa; Sanusi, Nehuén Pérez, Bednarek e Alberto Baio; Varela, Borja Sainz, Froholdt, Gabri Veiga e William Gomes; Luuk de Jong. Técnico: Francesco Farioli.