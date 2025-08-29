"Essa obra é o início da construção de um futuro muito promissor", diz presidente de Suape sobre dragagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Armando Monteiro Bisneto afirmou que a dragagem iniciada nesta sexta-feira (29) abre caminho para uma nova fase de expansão do porto

Clique aqui e escute a matéria

“Essa obra é o início da construção de um futuro muito promissor”, afirmou o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, ao comentar o início da dragagem do canal interno do complexo, nesta sexta-feira (29).

A intervenção, orçada em R$ 217 milhões, foi autorizada em cerimônia que contou com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).



De acordo com Monteiro Bisneto, a dragagem abre caminho para uma nova fase de expansão do porto. “ Vamos poder atrair os grandes navios do mundo e inaugurar novos terminais”, disse.

O presidente destacou que o trabalho vem sendo conduzido em articulação com órgãos federais, o que permitirá acelerar processos estratégicos.

A gente vai homologar o canal externo em tempo recorde, graças às articulações junto à Capitania dos Portos e ao Ministério da Defesa. Isso vai eliminar restrições operacionais, dar acesso a navios de maior porte e gerar ganhos expressivos”.

“Além disso, cria uma tremenda sinergia com a dragagem do canal interno, ajudando a atrair investimentos e melhorar o posicionamento de Suape no mercado global”, acrescentou.

Segundo ele, os impactos vão muito além da infraestrutura portuária. “Isso vai trazer muita renda, muito emprego e muito desenvolvimento aqui para o nosso porto. Só para vocês terem uma ideia, essa obra tão importante abre o futuro para os Cais 6 e 7, que representarão um aumento de mais de 30% da capacidade do porto. E isso é só o começo da expansão de Suape”, reforçou.

Monteiro Bisneto também ressaltou que o momento coincide com outros investimentos de grande porte na região. Entre eles, citou a retomada do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima e a instalação de duas fábricas — da European Energy e da GoVerde —, cada uma com aporte estimado em R$ 2 bilhões.

“A gente está vivendo um momento muito rico, que vai trazer muita gente para trabalhar aqui na região. Temos ainda duas fábricas que vão instalar um canteiro de obras muito expressivo”, disse.

Outro projeto considerado estratégico é o novo terminal da APM Terminals, operadora global que reforça a internacionalização de Suape, e o polo farmacoquímico. "A gente tem a Blau Farmacêutica criando um grande complexo, um extraordinário complexo industrial que vai colocar Pernambuco e Suape na rota da atração dos dos mais sofisticados”, completou o presidente.

