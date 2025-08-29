Raquel Lyra e Silvio Costa Filho dão início à dragagem do canal interno do Porto de Suape

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Obra terá investimentos federais e estaduais e ampliará a capacidade operacional do terminal, permitindo atracação de navios de grande porte

Clique aqui e escute a matéria

A dragagem do canal interno do Porto de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife, teve início nesta sexta-feira (29) com a assinatura da ordem de serviço da obra, que ampliará a capacidade operacional do terminal pernambucano e permitirá a atracação de navios de grande porte.

A ordem de serviço foi assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no auditório do empresarial Governadora Eduardo Campos, sede administrativa do porto.



Antes da assinatura, Raquel, Silvio e uma comitiva de deputados estaduais, além do presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, subiram no navio dragador holandês Vox Amalia, que está atracado no terminal, e fizeram o acionamento da dragagem.

A obra terá investimento total de R$ 199 milhões, sendo R$ 100 milhões do governo federal — por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC3) —, e R$ 99 milhões da gestão estadual.

O projeto prevê o aprofundamento do canal para 16,2 metros e a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos, com prazo estimado para conclusão de seis para cinco meses.

Comitiva de Raquel Lyra e Silvio Costa Filho visitaram navio que fará dragagem do canal do Porto de Suape - Rodrigo Fernandes/JC

A primeira etapa da obra garantirá a atracação, em segurança de porta-contêineres de até 366 metros de comprimento, além de outras embarcações de classe mundial com capacidade máxima de carga.



A segunda etapa contempla a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos, que serão aprofundados até 18,5 metros. Todo o material dragado será destinado a uma área de bota-fora licenciada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Com essas intervenções, Suape passará a ter o maior calado operacional para navios de contêineres entre os portos públicos brasileiros e o segundo maior do país para granéis líquidos.

"Melhor porto para investimentos do Brasil"

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra afirmou que o investimento no porto de Suape é um compromisso de Pernambuco há pelo menos 10 anos. "Concluímos a dragagem do canal externo, hoje damos ordem de serviço para a dragagem do canal interno, e além disso, existem investimentos privados. Estamos permitindo que Suape se coloque no jogo de melhor porto para investimentos no Brasil”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Ela aponta que os aportes públicos e as ações da iniciativa colocam o terminal pernambucano como um dos melhores portos para investimentos no Brasil. "O novo terminal de contêineres da Maesk, o segundo trem da Refinaria Petrobras, gerando emprego, renda, permite que Suape verdadeiramente se coloque no jogo, e já se encontra como melhor porto para investimentos hoje no Norte e Nordeste brasileiro".



Raquel também afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem a Pernambuco no início de setembro para, entre outras coisas, fazer um balanço das obras do governo federal em parceria com o governo do estado. Ela citou como exemplo as rodovias BR-104 e BR-423 e a ferrovia Transnordestina, cujo trecho pernambucano está diretamente ligado ao Porto de Suape.

A governadora também afirmou que Pernambuco terá com investimento total de R$ 6,2 bilhões em 2026 na administração direta. "Para quem vive em um estado como São Paulo, isso é pouco. Mas, para quem vive para Pernambuco, que investiu em média, nos últimos anos, algo em torno de R$ 1,8 bilhão a R$ 2 bilhões, é muito significativo".

"Novos investidores internacionais"

O ministro Silvio Costa Filho afirmou que o serviço de dragagem dará competitividade ao porto e abrir espaço para a chegada de novos investidores internacionais, ampliando a competitividade do terminal.

"A gente tem a possibilidade de pegar a fruta do São Francisco, a fruticultura, a pecuária do nosso estado, que hoje está sendo exportada por outros portos, da Bahia e do Ceará. Com a dragagem pronta, a gente vai poder fazer todo esse escoamento da fruticultura de Pernambuco, do outro negócio da pecuária aqui pelo Porto de Suape", declarou.

"Isso vai dar competitividade ao nosso porto. Isso vai trazer novos investidores internacionais, operadores que queiram fazer as operações dos seus insumos, dos seus produtos aqui pelo Porto de Suape”, disse.

Costa Filho afirmou que a expectativa é de crescimento expressivo já nos próximos anos. “A gente espera que, com a APM Terminals funcionando, a gente possa ter um crescimento aqui no Porto de Suape em mais de 40%. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a economia e é fundamental para Pernambuco”, ressaltou.