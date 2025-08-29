Marília Arraes diz que governo Raquel Lyra "ainda não mostrou a que veio"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao videocast Cena Política, ex-deputada apontou que governadora não assume responsabilidades e não conhece os problemas de Pernambuco

Em entrevista ao videocast Cena Política, do JC, nesta sexta-feira (29), a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) afirmou que a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) "ainda não mostrou a que veio" e que acumula dificuldades para dialogar com o Legislativo e com a população. Marília destacou que a gestão estadual não assumiu responsabilidades e culpa terceiros pelos problemas de Pernambuco.

Aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nome lembrado em pesquisas para o Senado em 2026, Marília, que concorreu contra Raquel Lyra no pleito estadual de 2022, reforçou que cumpre atualmente o papel de oposição e que a avaliação sobre o governo já vem sendo feita nas ruas.

“É um governo que até agora não mostrou a que veio, que infelizmente sempre procura culpar alguém e colocar responsabilidade em A, B ou C das dificuldades que tem tido", disse.

"Daqui a pouco a governadora vai começar a culpar o povo de Pernambuco, porque está com praticamente três anos de governo e ainda culpa o governo anterior, culpa a Assembleia e daqui a pouco culpa alguns prefeitos por não estar resolvendo”, complementou.

Marília Arraes critica Raquel Lyra: "O governo ainda não mostrou para que veio" "Impressão que dá é que a governadora não conhece a fundo Pernambuco"



Marília não poupou críticas à Raquel Lyra, apontando que tem a impressão de que a governadora "não conhece a fundo Pernambuco" e que "não estava preparada" para governar o Estado.

"A impressão que dá é que ela foi eleita por acaso e que não tava preparada para um desafio tão grande que é governar Pernambuco", disse.

“Infelizmente a impressão que passa, resumindo todas as dificuldades que a gente tem visto, é que é uma governadora que não conhece a fundo Pernambuco, que não conhecia quando se propôs a ser candidata e que continua desconhecendo cada peculiaridade do nosso Estado”, complementou.

A ex-deputada afirmou que Raquel conhece Pernambuco "por relatório", apontando que a governadora se confunde sobre regiões e obras, que seriam prova de um "desconhecimento" sobre o Estado.

“Ela conhece por papel, por relatório, por estar dentro de uma sala e receber informação de um assessor ou de outro. Quando chega na região, muitas vezes até confunde nome de cidade, confunde nome de região, confunde obra que estava acontecendo em uma cidade, e fala que estava acontecendo em outra, por quê? Porque ela não viveu e não vive aquela realidade no seu dia a dia”, completou.

Marília aponta falta de diálogo de Raquel Lyra com o Legislativo: "Um dos pontos do despreparo dela"

A ex-deputada também questionou a postura da governadora diante da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo ela, Raquel não conseguiu construir diálogo com o parlamento e revela fragilidade política.

"A pessoa quando se propõe a uma disputa de poder executivo tem que estar preparada para dialogar e articular o legislativo também. [...] Se ela não estava preparada para fazer essa articulação, então é um dos pontos do despreparo dela, como governadora de Pernambuco”, afirmou.

Apesar das críticas, Marília disse que caberá ao eleitor avaliar as escolhas feitas por Raquel Lyra, como a estratégia de governar com base no municipalismo.

“Não cabe a mim fazer esse julgamento. Foi uma escolha dela estratégica e quem vai fazer essa avaliação é o povo em 2026”, ressaltou.

