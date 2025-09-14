fechar
Com gol no fim e grande atuação de Gabriel, Sport arranca empate contra o Bragantino na Série A

Apesar do empate, Sport segue sua sina de sofrimento na Série A do Campeonato Brasileiro; Leão mais uma vez teve dificuldades na criação

Por Thiago Wagner Publicado em 14/09/2025 às 13:00 | Atualizado em 14/09/2025 às 13:09
Imagem do goleiro Gabriel, do Sport
Imagem do goleiro Gabriel, do Sport - Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O sofrimento do Sport no Brasileirão segue, é verdade, mas desta vez foi menos triste do que se desenhava. O Leão empatou por 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (14), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com dificuldades durante boa parte da partida, o Rubro-negro conseguiu arrancar um ponto no apagar das luzes, com gol de Derik Lacerda, aos 47 minutos do segundo tempo.

De ponto positivo, novamente a atuação do goleiro Gabriel, que fez defesas importantes e foi um dos melhores em campo. Apesar disso, o Sport voltou a mostrar problemas para reagir após sair atrás no placar e só conseguiu o empate nos acréscimos. O gol do Bragantino foi marcado por Eduardo Sasha, de pênalti, aos 11 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão chega a 11 pontos em 21 jogos, mas continua na lanterna do Brasileirão, agora a 11 pontos de distância do Santos, que tem 22 e é a primeira equipe fora do Z-4. O Bragantino vai a 31 pontos e se mantém na 8ª posição.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Corinthians, no domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro. O Bragantino visita o Cruzeiro, no mesmo dia, às 20h30, no Mineirão. O Leão não poderá contar com Lucas Lima e Pedro Augusto, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Como foi o jogo

O Bragantino começou em ritmo forte e criou a primeira chance com menos de 30 segundos, em finalização de Eduardo Sasha. O goleiro Gabriel salvou o Sport aos 3 minutos em cabeçada à queima-roupa e foi o grande destaque do primeiro tempo.

A partir dos 20 minutos, o Sport equilibrou o jogo e teve boas chegadas. Derik Lacerda finalizou para defesa de Cleiton aos 23 minutos, e Victor Hugo arriscou de fora da área aos 28. Mesmo assim, o time paulista seguiu finalizando mais, encerrando o primeiro tempo com 12 chutes contra 5 do Sport.

No segundo tempo, o Bragantino manteve o ritmo e abriu o placar aos 11 minutos. Nathan Mendes foi derrubado por Léo Pereira na área, e o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti. Eduardo Sasha cobrou no canto direito e fez o gol.

O Sport tentou reagir, mas encontrou dificuldades. Chrystian Barletta arriscou de fora da área e obrigou Cleiton a grande defesa, mas pouco depois errou feio em uma cobrança de falta. Lucas Lima também levou perigo em cobrança aos 23 minutos, e Matheusinho desperdiçou ótima chance chutando para longe.

Já nos acréscimos, quando o Bragantino parecia controlar o resultado, Aderlan avançou pela direita e cruzou para a área. Após uma confusão entre Pedro Henrique e Hurtado, a bola sobrou para Derik Lacerda, que finalizou para o fundo das redes e garantiu o empate rubro-negro. O gol dos visitantes foi um justo castigo pelo desperdício de tantas chances criadas em campo. O Leão ganhou o presente no fim pela sua insistência em campo já que o futebol foi novamente fraco.

Ficha do jogo – Bragantino 1x0 Sport

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Laquintana (Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kevyson); Rivera, Pedro Augusto (Romarinho) e Zé Lucas (Matheusinho); Lucas Lima; Derik Lacerda e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

Competição: Brasileirão (23ª rodada). Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP. Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (SP). Gols: Eduardo Sasha, Bragantino, aos 11 minutos do 2º T; Derik Lacerda, Sport, aos 47 minutos do 2º T. Cartões Amarelos: Pedro Augusto (Sport), Lucas Lima (Sport), Gabriel (Bragantino), Guzmán Rodríguez (Bragantino) e Ramon Menezes (Sport).

