Chances de rebaixamento do Sport: cenário é assustador na Série A 2025, apesar do empate com o Bragantino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chances de rebaixamento do Sport: Apesar do empate com o Bragantino, cenário na Série A 2025 é assustadorChances de rebaixamento do Sport

Apesar do esforço, o empate do Sport contra o Red Bull Bragantino na 23ª rodada da Série A 2025, no domingo (14/09), não mudou as esperanças da torcida do clube sobre a permanência.

Isso porque os números não ajudam, mesmo com duas partidas atrasadas (contra Flamengo e Atlético-MG). O Leão segue na lanterna (20°). São apenas 11 pontos em 21 jogos disputados.

Para priorar a situação, conforme os calcúlos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG), as chances de rebaixamento do Sport para a Série B é 96,1%.

Sport - 96,1%

Fortaleza - 74,8%



Juventude - 50,5%



Vitória - 50,3%



Santos - 33,7%

A diferença do Rubro-negro para o primeiro time fora do Z4, no momento, é de 12 pontos. O Santos, que empatou com o Atlético-MG fora de casa, tem 23. O Vitória, 17° colocado, segue com 22.

16° Santos - 23 pontos

17° Vitória - 22 pontos



18° Juventude - 21 pontos

19° Fortaleza - 18 pontos

20° Sport - 11 pontos

Próximo jogo do Sport na Série A 2025

A próxima partida na competição nacional será contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife. O confronto está marcado para o domingo (21/09), às 17h30 (horário de Brasília).

Para o duelo, o técnico Daniel Paulista se preocupa com a oscilação dos jogadores entre primeiro e segundo tempo. "É um ponto de reflexão e temos que trabalhar durante a semana", disse.