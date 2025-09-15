Chances de rebaixamento do Sport: cenário é assustador na Série A 2025, apesar do empate com o Bragantino
Apesar do esforço, o empate do Sport contra o Red Bull Bragantino na 23ª rodada da Série A 2025, no domingo (14/09), não mudou as esperanças da torcida do clube sobre a permanência.
Isso porque os números não ajudam, mesmo com duas partidas atrasadas (contra Flamengo e Atlético-MG). O Leão segue na lanterna (20°). São apenas 11 pontos em 21 jogos disputados.
Para priorar a situação, conforme os calcúlos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG), as chances de rebaixamento do Sport para a Série B é 96,1%.
- Sport - 96,1%
- Fortaleza - 74,8%
- Juventude - 50,5%
- Vitória - 50,3%
- Santos - 33,7%
A diferença do Rubro-negro para o primeiro time fora do Z4, no momento, é de 12 pontos. O Santos, que empatou com o Atlético-MG fora de casa, tem 23. O Vitória, 17° colocado, segue com 22.
- 16° Santos - 23 pontos
- 17° Vitória - 22 pontos
- 18° Juventude - 21 pontos
- 19° Fortaleza - 18 pontos
- 20° Sport - 11 pontos
Próximo jogo do Sport na Série A 2025
A próxima partida na competição nacional será contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife. O confronto está marcado para o domingo (21/09), às 17h30 (horário de Brasília).
Para o duelo, o técnico Daniel Paulista se preocupa com a oscilação dos jogadores entre primeiro e segundo tempo. "É um ponto de reflexão e temos que trabalhar durante a semana", disse.